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Російський Су-35 на Курщині був збитий українським F-16, - Bild
13:59 09.06.2025 |
Україна вперше збила російський Су-35 за допомогою західного винищувача F-16. Це відбулося на Курському напрямку.
Про це пише видання Bild, інформує Цензор.НЕТ.
Бій відбувся 7 червня над північним сходом України. Українська авіація застосовувала літаки для атак позицій РФ на Сумщині та Курщині.
Водночас росіяни направили в бій Су-35. Проте російський пілот потрапив у засідку. Україна разом із F-16 підняла шведський Saab 340 AEW&C, який виявив російський винищувач за 200-300 км та передав координати пілоту F-16.
Видання зазначає, що F-16 випустив ракету AIM-120, яка поцілила у Су-35 поблизу міста Кореневе на Курщині. Пілот встиг катапультуватися, а українські пілоти повернулися на базу без втрат.
Нагадаємо, 7 червня 2025 року Повітрян сили повідомили про збиття російського Су-35 на Курському напрямку, проте деталей надано не було.
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