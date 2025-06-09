На аеродромі «Саваслейка» уражено два літаки, ймовірно, МІГ-31 та СУ-30/34

У ніч на 9 червня підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України завдали ураження по аеродрому "Саваслейка", що у Нижегородській області (РФ), повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"За попередньою інформацією, уражено дві одиниці авіаційної техніки ворога (ймовірно, літаки МіГ-31 та Су-30/34)", - вказується у повідомленні у Facebook.

Результати бойової роботи уточнюються.

Зазначається, що російський агресор використовує "Саваслейку" для ударів по території України. З цього військового об'єкту, зокрема, регулярно злітають винищувачі МіГ-31К, які є носіями аеробалістичних ракет "Кинджал".