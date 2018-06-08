Хурма и физалис. Зачем аграрии Украины переходят на экзотику

Денис ЛАВНИКЕВИЧ / Деловая столица

Климат Украины меняется - становится теплее. Это позволяет аграриям выращивать культуры, которые прежде считались экзотическими. Как это может сказаться на экономике украинского АПК.

Назревающие изменения

Климат в Восточной Европе становится теплее. Так, осенью 2014-го белорусские госСМИ с восторгом рассказывали, что Александр Лукашенко прямо на территории своей резиденции собрал большой урожай арбузов и в каждой области Беларуси отвели не менее 100 гектаров для выращивания арбузов и дынь. Народ, конечно, посмеялся над увлечением Лукашенко, но собственные белорусские бахчевые вскоре действительно начали появляться в магазинах.

В Украине эта тенденция выражена еще ярче. Доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры растениеводства и садово-паркового хозяйства Николаевского национального аграрного университета Михаил Федорчук считает, что в ближайшее десятилетие аграрии юга Украины смогут переориентироваться на выращивание фруктов, еще недавно считавшихся экзотическими. На смену традиционным вишням, черешням, яблоням и малине могут прийти хурма, гранат, физалис, азимина и другие культуры, которые прежде были характерны для Средней Азии, Турции или юга Италии. Эксперт рассказал, что прежде традиционные для Украины зерновые культуры теперь, из-за повышения средней температуры, на юге страны "горят".

Здесь важно понимать, что даже небольшое по "человеческим" меркам изменение температуры сильно сказывается на условиях ведения сельского хозяйства. Федорчук констатировал, что за минувшие 20 лет среднегодовая температура выросла на 0,8°С, а климатические зоны сместились на 250 км с юга на север. И в Одесской области уже культивируют актинидию (киви), а на Херсонщине закладывают оливковые плантации. Поскольку выросла сумма эффективных температур, у нас можно теперь выращивать кишмишные сорта винограда, тем более что есть сортовая база.

В настоящее время в Украине больше половины посевной площади отведено под зерновые культуры - пшеницу, кукурузу, рис, рожь, овес, ячмень, просо, гречиху. Развито садоводство, овощеводство, бахчеводство, виноградарство. Наконец, наша страна - крупнейший на постсоветском пространстве производитель эфиромасличных культур. Однако теперь общее потепление в регионе вполне может "перетасовать" агроклиматические зоны страны. Для украинских аграриев это означает как новые проблемы, так и новые возможности для бизнеса.

Уже сейчас на юге Украины выращивают такие прежде нетипичные для нашей страны культуры, как сорго, земляной миндаль (чуфа), амарант, лаванду. Сорго - хороший выбор: оно устойчиво к засухам. Способность переносить жаркие летние месяцы и небольшое количество осадков делают эту культуру выгодной именно в южных областях Украины, в засушливые годы этот злак становится подстраховкой для более влаголюбивой кукурузы. Сорго используют в животноводстве и в пищевой отрасли, но основной объем (60-65%) идет на экспорт.

Спрогнозируем, как может развиваться рынок экзотических культур в Украине.

Сценарий первый: все те же, только больше

В этом случае ассортимент выращиваемых в Украине сельскохозяйственных культур радикально не меняется. Но появляется возможность получать более высокие урожаи, выращивать более "капризные" сорта и т. д.

Возьмем для сравнения такие страны, как Египет и Марокко. Там климат намного жарче украинского, однако и для собственных нужд, и на экспорт они выращивают в основном: Египет - пшеницу, кукурузу, хлопчатник, сахарную свеклу, цитрусовые, бахчевые культуры, помидоры, огурцы, картофель, рис; Марокко - зерновые, цитрусовые, виноград, оливы, сахарную свеклу, томаты и ранние овощи, фрукты. То есть, несмотря на намного более теплый климат, никакой специализации "на ананасах" у этих стран нет. По большому счету - тот же набор сельскохозяйственных культур, что и в Украине.

В рамках этого сценария аграриям не придется ломать привычные технологические схемы, осваивая новые культуры. Не придется перестраивать свой бизнес - искать новых потребителей, отказываться от старых. Можно работать по привычной схеме, только эффективнее, получая более высокие урожаи. С другой стороны, так можно упустить новые возможности.

Сценарий второй: сплошные новинки

Можно понять аграриев, неожиданно обнаруживших, что со своих плантаций они могут получать культуры, которые прежде видели только в южных странах. Такие, например, как пепино (дынная груша), зизифус (китайский финик), унаби. Или упомянутый физалис, который отлично можно выращивать вместо томатов (по той же агротехнологии) и спрос на который обеспечивает кондитерская индустрия. Все эти культуры уже быстро распространяются на юге Украины.

Как и орехи: на юге уже есть производители, которые экспортируют фисташки; также быстро растут площади под фундуковыми садами (уже занято более 5000 га). "Ореховый" агробизнес, к слову, один из самых высокомаржинальных.

Возникает соблазн массово перейти на выращивание разной экзотики. Главный плюс здесь - возможность захватить новые рынки с высокой доходностью. Фермеры получат возможность зарабатывать там, где прежде доход получали импортеры. Однако экзотические фрукты мало вырастить. Требуется развитая инфраструктура для их хранения (промышленные холодильники и агрегаты для быстрой заморозки), транспортировки и переработки. Этой инфраструктуры в Украине пока нет, для ее создания потребуются время и немалые инвестиции.

Тот же гранат, по словам людей, которые его выращивают, - культура достаточно проблемная. Этот продукт трудно вывести на международный рынок, он требует качественных удобрений и средств защиты растений.

Здесь важно то, что смещение климатических зон не только позволит выращивать экзотические культуры, но и поспособствует исчезновению более традиционных, климат для которых станет излишне засушливым. Кроме того, внедрение новых культур в агробизнес требует минимальных вложений в районе $35-50 тыс. для отдельно взятого хозяйства среднего размера. Также трудности возникают при выходе на внешние рынки: рынок Евросоюза высококонкурентен, так как там технология выращивания теплолюбивых культур отработана до мелочей - вместе с наиболее удобной логистикой.

Сценарий третий: не вместо, а вместе

Многие хозяйства могут делать на новых культурах хороший бизнес, но ориентируясь не на экспортные поставки, а на внутреннего потребителя, то есть на замещение импорта своей продукцией.

Хороший пример "культуры для импортозамещения" - земляничный физалис, сейчас импортируемый из Южной Америки и Мексики. В кулинарии его употребляют в сыром и сушеном виде, также из него готовят джемы и варенья, соусы, компоты, конфеты, добавляют во фруктовые и мясные салаты, используют для украшения тортов и других блюд. А что касается экспорта физалиса, то это не лучшая идея: крупнейший его производитель в мире - Колумбия - сейчас жалуется на сильное падение спроса в Европе, вплоть до того, что часть урожая останется непроданной.

Другой пример - хурма. Это теплолюбивое и светолюбивое растение занимает в субтропическом плодоводстве второе место после цитрусовых. Окупаемость плантации хурмы - около четырех-пяти лет, но сбор первого урожая - также только через четыре-пять лет после посадки. То есть доход придется ждать относительно долго. При большой урожайности и при хороших продажах можно обеспечить рентабельность и высокую и стабильную прибыль - хурма стоит дороже относительно других фруктов. Одно дерево хурмы дает до 250 кг плодов, однако хурма - фрукт сезонный и плохо хранящийся, так что промышленной плодовой культурой ее сделать сложно.

Сейчас рынок Восточной Европы буквально завален хурмой из Грузии, Таджикистана, Азербайджана и Узбекистана. Однако украинские фермеры могут неплохо заработать на импортозамещении. Поскольку логистика хурмы весьма затратна, любой местный производитель автоматически получает преимущество на рынке.

Что же касается традиционных для Украины культур, то нет смысла ломать хорошо работающую систему. Ведь климатические изменения вместе с применением новых сортов сильно повысят урожайность традиционных культур - от пшеницы и подсолнечника до картофеля и сои. А это - основа агробизнеса страны.

В последние десятилетия потепление наблюдается во всем мире. Но еще ни одна страна не поменяла радикально свою аграрную политику из-за климатических изменений. Сельскохозяйственная отрасль слишком консервативна. Конечно, украинским аграриям придется осваивать новые культуры - иначе сложно будет сохранить рентабельность, особенно в сегменте плодовых и овощных культур. Однако о радикальной перестройке АПК страны пока говорить не стоит. Разумнее просто использовать открывающиеся возможности. Не отказываться от новых культур, но и не делать на них основную ставку.