Дорого и бессмысленно. Какие военные новинки Россия испытала в Сирии

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости   RSS подписка

Топ-новости   RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Пресс-релизы

Новости компаний   RSS подписка

Котировки

Курс НБУ

Курс обмена наличной валюты

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Курс валют на межбанковском валютном рынке

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс рубля к доллару

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанковском валютном рынке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанковского валютного рынка

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Дорого и бессмысленно. Какие военные новинки Россия испытала в Сирии

 Михаил ЖИРОХОВ / Деловая столица

Каждая более или менее масштабная война представляет собой прежде всего прекрасный полигон для испытаний новых образцов оружия.

Не стала исключением и гражданская война в Сирии. Причем тут, в условиях пустыни и в отсутствии реального противника с высокотехнологическим оружием отметились прежде всего россияне, которые испытали сразу несколько относительно современных, по меркам России, образцов оружия. По словам министра обороны России Сергея Шойгу, в Сирии были испытаны 160 видов нового и модернизированного оружия. При этом стоит сказать, что большинство из этих образцов постсоветское наследие, принятых на вооружение в последние несколько лет очень немного. Прежде всего, это касается авиации и сухопутных войск.

Начнем, пожалуй, с самых экзотических образцов, которые существуют, если не в единичных экземплярах, то уж точно только в опытный серии.

Так, в июне 2017 г. начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов продемонстрировал президенту Сирии Башару Асаду во время визита на авиабазу Хмеймим БМПТ-72 "Терминатор-2". Тяжелая БМП на базе танка Т-72 разработана в 2013 г. Машина массой 44 тонны вооружена двумя 30-миллиметровыми автоматическими пушками 2А42, 7,62-миллиметровым пулеметом ПКТ, а также четырьмя пусковыми контейнерами для управляемых ракет семейства 9М120 (комплекс "Атака") и двумя автоматическими 30-миллиметровыми гранатометами АГ-17Д. Сообщалось, что эта единственная машина какое-то время входила в состав сил, занятых в обороне российской авиабазы Хмеймим. Интересно будет со временем узнать мнение российских военных об этом образце, ведь у нас тоже есть подобные проекты как на базе Т-64, так и Т-72 и Т-55.

Дорого и бессмысленно. Какие военные новинки Россия испытала в Сирии

 Терминатор-2

Пытаясь держаться в мировом тренде, российские военные поспешили отправить в Сирию и робототехнические комплексы. Прежде всего из состава комплекса "Уран". Несмотря на то, что существует вооруженный вариант "Уран-9" с 30-мм автоматичесой пушкой, реактивными огнемётами "Шмель-М" и противотанковыми ракетами "Атака", на кадрах "сирийской командировки" запечатлен только "Уран-6", который оснащён навесными отвалами и тралами. Этот аппарат активно применялся и применяется для разминирования как один из помощников сапера.

Также в Сирии отметились и роботы-разведчики: колесный "Скарабей" и беспроводной досмотровый "Сфера". Последний представляет собой небольшой "мячик", который боец или сапёр забрасывают в подвал, за угол или на другой этаж. "Мячик" автоматически принимает вертикальное положение и передает "картинку" одновременно с четырёх миниатюрных видеокамер, давая круговой обзор на небольшое расстояние.

В полной мере в ходе войны, а вернее массированных бомбардировок проявилась линейка оружия, предназначенного для поражения одиночных и площадных целей. Это и крылатые ракеты морского ("Калибр-НК" и "Калибр-ПЛ") и воздушного базирования (Х-555 и Х-101) со спутниковым наведением. И разнообразные системы залпового огня "Торнадо-С", тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек", и даже оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер", которыми РФ пугает Европу из Калининградского анклава.

Дорого и бессмысленно. Какие военные новинки Россия испытала в Сирии

 Уран-6

Российские летчики часто и охотно применяли и другое супероружие - бомбы КАБ-500С с инерциально-спутниковой системой наведения, не требующие лазерной подсветки или контрастной цели для телевизионной головки наведения.

Хотя для РФ это прорыв, стоит напомнить, что аналогичные западные бомбы JDAM еще в ходе бомбардировок Югославии в 1999 г. не были чем-то уж уникальным. Да и средств борьбы с ними у противника просто не было. А что будет, когда такое оружие попробуют применить против армии любой из стран НАТО с высоким насыщением мелкокалиберной зенитной артиллерией, средствами РЭБ и прочими технологическими "фишками"?

Совершенно очевидно, что целей для такого дорогостоящего оружия в сирийской пустыне практически не было, зато часто под удары попадало мирное население, но показать свою мощь россияне поспешили. Правда, вопрос с результативностью совершенно не впечатлил западных партнеров.

Причем даже российские военные крайне осторожно заявили, что более десятка опробованных новых образцов вооружений по результатам войны в Сирии были забракованы. Хотя какие именно и не уточнялось, но вполне очевидно, например, что возможности того же зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь С-1" по борьбе с примитивными беспилотниками, собранными что называется "на коленке", оказались весьма завышенными. Хотя после Донбасса, когда их расчеты сбивали старенькие украинские МиГи и Су без современных средств противодействия, у генералов от ПВО царило некое благодушие.

Дорого и бессмысленно. Какие военные новинки Россия испытала в Сирии

 "Тайфун" и "Тигр"

Совершенно очевидно, что модернизация легкого штурмовика Су-25 уже не поспевает за развитием средств ПВО. В Сирии российские "космонавты" использовали самую новую модификацию, которая, однако, оказалась уязвимой для недорогих ПЗРК.

Из-за опасности поражения зенитным огнем Су-25СМ использовалась как "ковровые" бомбардировщики, кидая "чугунные" бомбы по данным навигационной системы ГЛОСНАСС с больших высот вместо традиционных штурмовок неуправляемыми ракетами и пушечным огнем. Этот опыт, кстати, для летчиков ВКС РФ может что называется "выйти боком", ведь бомбежки противника в практически полигонных условиях просто расхолаживают летчика. Он подсознательно уверен, что так будет и дальше. Пока в очередном вылете ему не прилетает ракета с земли. Мы это проходили летом 2014 г.

В этом плане крайне странным выглядит визит пары прототипов Су-57 в Сирию буквально на днях. До сих пор непонятно что это было - демонстрация силы? Так у того же Израиля уже несколько десятков F-35 этого же поколения, отработка каких-то элементов государственных испытаний? В условиях когда на Хмеймим в любой момент может прилететь "стая дронов" - просто безумие.....

Дорого и бессмысленно. Какие военные новинки Россия испытала в Сирии

 МИ-35

Сирия показала, что постепенно "выходит в тираж" и легендарный советский боевой вертолет Ми-24. Даже переименованный в Ми-35 он прекрасно сбивался буквально всем и всеми.

На эти моменты следует обратить внимание и нашим военным, которым стоит рассматривать ту же запорожскую модификацию Ми-8, Ми-24 и Ми-2 только как временную меру, а на перспективу иметь ввиду как вариант закупки машин западного образца, так и изменение самой философии применения боевых вертолетов на поле боя.

Не показали себя в Сирии и бронированные автомобили. Хотя после чеченских кампаний ситуация несколько изменилась, однако "Тайфуны" и "Тигры", которые отлично смотрятся в фантастических фильмах Бондарчука, на деле понесли серьезные потери в ходе боевых действий. Отчасти признанием невозможности местной промышленности обеспечить потребности армии на этом направлении являются попытки закупки броневиков у итальянской IVECO.

Не хватило россиянам и парка беспилотников, сильно сказывалось отсутствие ударных вариантов. Нет у нынешней РФ и возможностей для создания авианосной группировки. Так, вояж "Кузи" с небоевой потерей сразу двух палубных истребителей вызывал только снисходительные комментарии в западной прессе. И весьма сильно подорвал экспортные позиции России в той же Индии.

Дорого и бессмысленно. Какие военные новинки Россия испытала в Сирии

 "Солнцепек"

И наконец последний вопрос - какой опыт получила российская армия в ходе боевых действий в Сирии? Фактически это была типичная антипартизанская операция, которую россияне проводили в Чечне с 1994 г. На вооружении что ИГИЛ, что повстанцев было как максимум советское или западное оружие образца конца 1980-х годов.

России противостоял противник фактически без танков, без современной артиллерии, без системы ПВО, без систем средств радиоэлектронной борьбы...

Однако даже в этих условиях, как только появлялись более или менее современные образцы - например ПТРК TOW - российское оружие смотрелось невесело. Яркий пример - потери танков Т-90.

То есть, если исключить боевое слаживания между армией, "частными военными компаниями" и авиацией на поле боя, сирийский опыт для возможной борьбы ВС РФ с более или менее организованным противником - армиями НАТО или НОАК - практически бесполезен. И при этом - неоправданно затратен. На сегодня потери составили десятки самолетов и вертолетов, счет погибших (в том числе и генералов) уже идет на сотни. И конца и краю не видно.
 

ПО РУБРИКАМ

11:02 Кур­сы ва­лют по кар­точ­ным опе­ра­ци­ям на 6.03.18

10:57 Остат­ки средств на кор­с­че­тах бан­ков 6.03.18

10:36 НБУ про­дал 5 мар­та бан­кам де­по­зит­ные сер­ти­фи­ка­ты на 21 656 млн гри­вен

10:27 В фев­ра­ле меж­ду­на­род­ные ре­зер­вы со­кра­ти­лись на 0,2% до $18,4 млрд

10:18 На меж­бан­ке 5 мар­та объ­ем тор­гов дол­ла­ром умень­шил­ся на $52,1 млн до $199,4 млн

10:02 В фев­ра­ле объ­ем опе­ра­ций на меж­бан­ке вы­рос на 6,2% до $8,2 млрд

09:46 Ин­декс меж­бан­ков­ских ста­вок по блан­ко­вым кре­ди­там и де­по­зи­там 05.03.18

09:41 В фев­ра­ле на­се­ле­ние про­да­ло ва­лю­ты на $18,6 млн боль­ше, чем ку­пи­ло

09:11 Зо­ло­то до­ро­жа­ет 6 мар­та на фоне со­хра­не­ния гео­по­ли­ти­че­ской на­пря­жен­но­сти

08:36 Ев­ро до­ро­жа­ет к дол­ла­ру на но­во­стях о пра­ви­тель­стве Гер­ма­нии и ито­гах вы­бо­ров в Ита­лии

08:01 Це­на крип­то­ва­лю­ты Ripple пе­ре­шла к сни­же­нию по­сле ро­ста на 10% днем ра­нее

07:46 Бир­жи АТР рас­тут 6 мар­та вслед за ин­дек­са­ми США, япон­ский Nikkei 225 по­до­ро­жал бо­лее чем на 2%

07:34 Бир­жи США вы­рос­ли 5 мар­та на но­во­стях о тор­го­вой войне

05.03 Каз­на­чеи до­пус­ка­ют сни­же­ние кур­са дол­ла­ра на меж­бан­ке пе­ред празд­ни­ком до 26,0-26,20 грн

05.03 Де­по­зит­ные став­ки для физ­лиц 05.03.18

• дальше…

10:27 В фев­ра­ле меж­ду­на­род­ные ре­зер­вы со­кра­ти­лись на 0,2% до $18,4 млрд

10:13 За­держ­ка тран­ша МВФ не по­вли­я­ет на по­ка­за­те­ли гос­бюд­же­та, - Мин­фин

09:11 Зо­ло­то до­ро­жа­ет 6 мар­та на фоне со­хра­не­ния гео­по­ли­ти­че­ской на­пря­жен­но­сти

08:57 Один танк: За­чем США по­ку­па­ют Оплот

07:51 Нефть сла­бо до­ро­жа­ет 6 мар­та в ожи­да­нии ито­гов встре­чи ОПЕК с про­из­во­ди­те­ля­ми слан­ца США

05.03 Ав­то­газ про­дол­жа­ет де­ше­веть 5 мар­та, а свет­лые неф­те­про­дук­ты уже нет

05.03 Наф­то­газ име­ет сей­час ре­сур­сы для за­куп­ки га­за и до­пус­ка­ет вы­пуск ев­ро­об­ли­га­ций в слу­чае по­треб­но­сти - Вит­рен­ко

05.03 Нефть до­ро­жа­ет 5 мар­та, Brent тор­гу­ет­ся у $64,8 за бар­рель

05.03 Наф­то­газ по­лу­чил от Га­з­про­ма уве­дом­ле­ние об об­ра­ще­нии в ар­бит­раж о рас­тор­же­нии кон­трак­тов

05.03 Роль ста­жа уве­ли­чат: Ка­б­мин из­ме­нит ме­ха­низм на­чис­ле­ния пен­сий

• дальше…

08:50 До­ро­го и бес­смыс­лен­но. Ка­кие во­ен­ные но­вин­ки Рос­сия ис­пы­та­ла в Си­рии

08:33 Но­вое пра­ви­тель­ство Мер­кель не об­ра­ду­ет рос­сий­ский ТЭК

05.03 Ко­ка­ин про­тив Пу­ти­на: за­чем Ар­ген­ти­на во­ю­ет с Крем­лем в ис­то­рии с VIP-нар­ко­тра­фи­ком

05.03 МЭА: США бу­дут до­ми­ни­ро­вать на рын­ке неф­ти

05.03 В Ве­ли­ко­бри­та­нии отра­ви­ли быв­ше­го рос­сий­ско­го раз­вед­чи­ка ГРУ

05.03 Иран при­гро­зил воз­об­но­вить про­из­вод­ство вы­со­ко­обо­га­щен­но­го ура­на

05.03 Объ­ем те­не­во­го бан­ков­ско­го сек­то­ра в ми­ре вы­рос до $45 трлн - FSB

05.03 Се­вер­ную Ко­рею за­по­до­зри­ли в до­бы­че бит­ко­и­нов на $200 мил­ли­о­нов

05.03 Ху­же, чем Бер­лу­с­ко­ни: все о по­бе­де пра­вых и по­пули­стов на вы­бо­рах в Ита­лии

05.03 Вой­на по­шлин: Трамп при­гро­зил об­ло­жить на­ло­гом ев­ро­пей­ские ав­то­мо­би­ли

05.03 Бе­лый дом об­ви­нил Рос­сию в убий­стве мир­ных жи­те­лей в Во­сточ­ной Гу­те

03.03 Те­ре­за Мэй вы­сту­пи­ла про­тив та­мо­жен­но­го со­ю­за с ЕС

03.03 Блеф Га­з­про­ма. По­че­му Рос­сия мо­жет са­ма по­хо­ро­нить Се­вер­ный по­ток-2

03.03 Трамп объ­явил о про­дле­нии ан­ти­рос­сий­ских санк­ций в свя­зи с си­ту­а­ци­ей в Укра­ине еще на один год

02.03 Ки­тай от­ка­зал­ся по­ку­пать Рос­нефть

• дальше…

05.03 На че­ты­рех стан­ци­ях ки­ев­ской под­зем­ки на­ча­ли ра­бо­тать кас­сы ис­клю­чи­тель­но с кар­точ­ка­ми мет­ро

02.03 В Ки­е­ве по­тре­би­те­лей элек­тро­энер­гии с 1 мар­та бу­дет об­слу­жи­вать но­вая ком­па­ния – ДТЭК "Ки­ев­ские Электросети"

27.02 Про­езд из Ки­е­ва в аэро­порт Бор­исполь по­до­ро­жал до 100 гри­вен

23.02 Элек­трон­ная де­кла­ра­ция о вы­бо­ре вра­ча. К че­му го­то­вить­ся и о чем не бес­по­ко­ить­ся

22.02 Ки­ев­со­вет пе­ре­име­но­вал Мос­ков­ский мост в Се­вер­ный

16.02 В Ки­е­ве за­дер­жа­ли ди­рек­то­ра "Эли­та-центр"

16.02 Ли­ния ско­рост­но­го же­лез­но­до­рож­но­го со­об­ще­ния с аэро­пор­том "Борисполь" бу­дет про­ло­же­на от ЖД вок­за­ла

14.02 Ко­ли­че­ство сде­лок на рын­ке жи­лья Ки­е­ва в 2017г вы­рос­ло на 8% - UTG

12.02 Го­су­дар­ствен­ную зем­лю воз­ле сел, по­сел­ков и го­ро­дов на­ча­ли пе­ре­да­вать тер­ри­то­ри­аль­ным об­щи­нам

08.02 Кар­точ­ка ки­ев­ля­ни­на в ап­ре­ле начнет ра­бо­тать как элек­трон­ный би­лет в му­ни­ци­паль­ном транс­пор­те

08.02 Ки­ев­со­вет пе­ре­име­но­вал стан­цию мет­ро Пет­ров­ка в По­чай­на

07.02 ФГВФЛ при под­держ­ке Ми­ню­ста вер­нул в соб­ствен­ность Ро­до­вид Бан­ка 113,5 га в Обо­лон­ском рай­оне Ки­е­ва

06.02 Укра­и­на за­ня­ла 39 ме­сто сре­ди 115 стран в рей­тин­ге бюд­жет­ной про­зрач­но­сти

05.02 Укра­и­на под­ня­лась на 16 по­зи­ций в рей­тин­ге эко­но­ми­че­ских сво­бод

01.02 Как рост кур­са дол­ла­ра в ян­ва­ре от­ра­зил­ся на рын­ке не­дви­жи­мо­сти

• дальше…

10:37 Обостре­ние на Дон­бас­се: Что сто­ит за об­стре­ла­ми Сча­стья

08:20 Чем за­кон­чит­ся ло­те­рей­ное де­ло НАБУ про­тив Ляш­ко

05.03 Со­вет ЕС про­длил санк­ции про­тив экс-чи­нов­ни­ков вре­мен Яну­ко­ви­ча, ис­клю­чив Лу­каш и С.Клю­е­ва

05.03 Снай­пер с пу­ле­ме­том. Кто та­кие марк­с­ме­ны и за­чем они нуж­ны на Дон­бас­се

05.03 Коль­цо над ба­рыж­ным ду­э­том За­хар­чен­ко-Ти­мо­фе­ев че­ки­сты сжи­ма­ют день ото дня

03.03 Па­ла­точ­ный го­ро­док под Ра­дой очи­щен от про­те­сту­ю­щих, 50 че­ло­век до­став­ле­ны в по­ли­цию

02.03 Штраф за не­упла­ту на­ло­гов в 8,3 млрд гри­вен на­ло­жен на Наф­то­газ, а не лич­но на Ко­боле­ва, - гла­ва Энер­ге­ти­че­ской та­мож­ни

02.03 Из Ма­ри­ин­ско­го пар­ка убра­ли часть па­ла­ток

02.03 США одоб­ри­ли по­став­ки Укра­ине ра­кет­ных ком­плек­сов Javelin

01.03 МИД ини­ци­и­ру­ет трех­сто­рон­ние пе­ре­го­во­ры по обес­пе­че­нию ста­биль­но­сти по­ста­вок га­за в Укра­и­ну и ЕС

01.03 ГФС вы­пи­са­ла мне 8,3 млрд грн штра­фа за от­каз оформ­лять и опла­чи­вать по­став­ля­е­мый Га­з­про­мом газ в ОРДЛО, - Ко­болев

01.03 Ра­да при­ня­ла за ос­но­ву за­ко­но­про­ект По­ро­шен­ко об Ан­ти­кор­руп­ци­он­ном су­де

01.03 Как По­ро­шен­ко со­брал­ся по­бе­дить на вы­бо­рах по­пули­стов

01.03 За­кон о Нац­без­опас­но­сти: Что По­ро­шен­ко пред­ла­га­ет из­ме­нить в ар­мии и обо­роне

28.02 С та­мож­ни уби­ра­ют ко­ляд­ни­ков

• дальше…

09:57 За­фик­си­ро­ва­на но­вая ре­корд­ная DDoS-ата­ка мощ­но­стью 1,7 ТБ/с

09:33 ESET: крип­то­ва­лют­ные мо­шен­ни­ки пе­ре­хо­дят на Android

05.03 Porsche при­смат­ри­ва­ет­ся к ле­та­ю­щим так­си

05.03 Ком­па­ния Jaguar пред­ста­ви­ла элек­три­че­ский крос­со­вер I-Pace

05.03 Meizu хо­чет спря­тать фрон­таль­ную ка­ме­ру в смарт­фо­нах за дис­плей

02.03 Хол­динг Ах­ме­то­ва бу­дет раз­ви­вать сеть элек­тро­за­пра­вок

02.03 Xiaomi пред­ста­ви­ла офис­ную ком­пью­тер­ную мышь MIJIA с дак­ти­ло­ско­пи­че­ским ска­не­ром

02.03 Pagani вы­пу­стит элек­три­че­ский су­пер­кар

28.02 Toyota сов­ме­сти­ла в но­вой ко­роб­ке ме­ха­ни­ку с ва­ри­а­то­ром

28.02 Мож­но ли ку­пить сча­стье за день­ги? Уче­ные го­во­рят, что да

28.02 Ком­па­ния Porsche опро­верг­ла от­каз от ди­зе­лей

28.02 Amazon по­ку­па­ет стар­тап Ring c офи­сом в Укра­ине бо­лее чем за $1 млрд

28.02 Са­мый ма­лень­кий крос­со­вер Hyundai пе­ре­ве­ли на элек­тро­тя­гу

27.02 Пред­по­ла­га­е­мый со­зда­тель Bitcoin об­ви­ня­ет­ся в не­за­кон­ном при­сво­е­нии чу­жой крип­то­ва­лю­ты на сум­му свы­ше $5 млрд

27.02 Lenovo пред­ста­ви­ла но­ут­бук-транс­фор­мер Yoga 730 с под­держ­кой Alexa

• дальше…

28.02 Мож­но ли ку­пить сча­стье за день­ги? Уче­ные го­во­рят, что да

15.02 14 при­зна­ков то­го, что вас ско­ро уво­лят

13.02 Илон Маск: че­ло­век, за­пу­стив­ший в кос­мос свой каб­ри­о­лет

08.02 4 глав­ные ошиб­ки при по­ис­ке ра­бо­ты

06.02 10 луч­ших ре­клам­ных ро­ли­ков Су­пер­бо­ула-2018

05.02 Что де­лать с на­чаль­ни­ком, ко­то­рый вас не лю­бит

01.02 Amazon стал са­мым до­ро­гим брен­дом

29.01 Пер­вые ме­ся­цы на ра­бо­те: 10 за­дач для но­вич­ка

25.01 Со­зда­тель Ми­ви­ны стал са­мым бо­га­тым че­ло­ве­ком Вьет­на­ма

24.01 Ин­струк­ция раз­вед­ки США по ор­га­ни­за­ции ди­вер­сий в ва­шем офи­се

19.01 О чем не сто­ит го­во­рить на ра­бо­те: 8 со­ве­тов

16.01 Как су­деб­ная ре­фор­ма по­вли­я­ет на вы­яс­не­ние от­но­ше­ний ра­бот­ни­ков и ра­бо­то­да­те­лей

10.01 7 оши­бок, ко­то­рые мы со­вер­ша­ем при смене ра­бо­ты

05.01 Син­дром пче­ло­мат­ки: по­че­му на­чаль­ни­цы ме­ша­ют жен­щи­нам де­лать ка­рье­ру

05.01 Ра­бо­та бу­ду­ще­го: 10 на­вы­ков, не­об­хо­ди­мых в 2020 го­ду

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно