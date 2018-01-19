Добрый Трамп. Сможет ли Вашингтон науськать Китай на Россию

Владислав ГИРМАН / Деловая столица

Белый дом в контексте решения конфликта с Северной Кореей смягчил тональность. Она на данный момент не столь воинственная. Что следует, во-первых, из интервью президента США Дональда Трампа агентству Reuters, а во-вторых, из заявления госсекретаря Рекса Тиллерсона в канадском Ванкувере. Кстати, сам факт смены тактики говорит о том, что глава американской дипломатии взял реванш у Трампа в вопросе КНДР.

Трамп исповедовал более жесткий подход. Все помнят его обещание Пхеньяну невиданных "огня и ярости", давших название скандальной книге Томаса Вулфа. Доселе администрация делала ставку на радикальный способ устранения северокорейской угрозы. В свою очередь Тиллерсон и группа "голубей" в правительстве настаивали на проведении переговоров и демонстрировали готовность к компромиссам. Трамп ожесточенно отметал такие инициативы. Но недолго. Карты легли так, что сейчас Белому дому нужно изменить курс. В давлении на КНДР прослеживается определенная бифуркация - Штаты судя по всему решили поглубже вбить клин между Китаем и Россией и продолжать пугать всех военным решением северокорейской проблемы. Да, от силового сценария никто не отказывался. Его продолжают подпитывать.

Итак, Трамп в интервью заявил, что Москва в обход международных санкций помогает Пхеньяну топливом и всем необходимым, чтобы Северная Корея имела ресурсы для развития ядерной и ракетной программ. При этом президент четко разграничил Россию и Китай. Похвалил Поднебесную за ее недавний запрет на экспорт нефтепродуктов и прочего сырья, а также за отказ от северокорейской продукции. Хотя добавил, что китайские партнеры могли бы больше делать. И тут же оправдал: Китай - молодец и мог бы наверное дать Пхеньяну подзатыльник посильнее, если бы не Россия. Дескать, у США и КНР наконец-то все на мази, выработался вектор сотрудничества, а россияне баламутят воду и сводят на нет все усилия Пекина. "Россия совсем не помогает нам с Северной Кореей. То, в чем Китай нам помогает, Россия портит. Другими словами, она восполняет то, что отнимает Китай", - сказал Трамп, имея в виду информацию, недавно появившуюся в СМИ, о том, что российские танкеры в море передают судам КНДР углеводороды.

По его словам, Путин "мог бы многое сделать" в вопросе с КНДР. "Но, к сожалению, у нас не такие близкие отношения с Россией, и в некоторых случаях существует вероятность того, что Россия возвращает то, что Китай отнимает (у Северной Кореи в рамках санкций). Таким образом, чистый результат не так хорош, как мог бы быть", - повторился он. Вот в общем один из аспектов внешнеполитической игры США - науськать Китай на Россию. Ведь чем раньше Пекин вразумит отбившегося от рук вассала, тем скорее Запад прекратит тыкать Китай носом в северокорейские "Хвасоны" и вспоминать о промышленном и экономическом шпионаже.

В том же интервью американский президент и его советник по экономике Гэри Кон, присутствующий при общении Трампа с журналистами Reuters, напомнили о начале расследования по вопросу похищения китайскими хакерами такой информации, что, по их словам, повлечет ощутимые последствия. Выглядит как попытка держать китайцев в узде и согласиться по сути на предлагаемую конфронтацию с Москвой. Новая модель поведения сейчас для США - дипломатия через задние двери.

Китай и Россию вспоминал на встрече с коллегами из 20 стран в Ванкувере и Тиллерсон. Госсекретарь подчеркнул, что эти страны должны выполнять международные санкции до полной денуклеризации КНДР. В первую очередь это был мессидж для Пекина, поскольку никто не надеется на благоразумие Москвы. "Мир не допустит ядерного оружия в Северной Корее", - недвусмысленно добавил глава Госдепа, отказавшись комментировать слухи о военных действиях в отношении КНДР.

Силовой сценарий

В Ванкувере был и министр обороны США Джеймс Мэттис. Как сообщает The Japan Times со ссылкой на информагентство Kyodo, глава Пентагона на ужине перед встречей, отметив, что приоритет - мирное решение проблемы, однако Штаты готовятся и "у нас есть и план войны". Мэттис успокоил союзников: "Если нынешняя встреча министров иностранных дел не даст результата, то следующей мы проведем встречу министров обороны". Эта позиция нашла поддержку у главы МИД Японии Таро Коно.

Практически синхронно с Мэттисом глава Комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Мэк Торнберри сообщил, что в Вашингтоне "очень серьезно рассматривают вопрос о том, какие возможности могут быть включены в военные меры, когда их надо будет принять против Кореи". Более детальная "расшифровка" заявлений чиновников есть в материале The New York Times от 14 января. По данным газеты, в течение последних месяцев на американских военных базах проводилось несколько учений. Например, в декабре в Форт-Брэгге (Северная Каролина) ВС США с привлечением полусотни боевых и грузовых вертолетов отрабатывали транспортировку военных и техники в условиях плотного артиллерийского обстрела. Параллельно в Неваде почти 120 десантников проводили ночные высадки в условиях низкой видимости. То была симуляция военной интервенции. А в феврале Пентагон, как пишет NYT, отправит неизвестное пока число спецназовцев для вероятного создания оперативной тактической группы вооруженных сил США.

Подготовка идет полным ходом. Правда это не означает, что у Мэттиса на самом деле ставят силовой сценарий впереди дипломатического. По большей части все телодвижения американской машины сейчас осуществляются ради Трампа. Чтобы показать ему: Мэттис готов спустить курок, но прежде Белый дом должен максимально поднатужиться для мирного выхода из ситуации. Потому как все прекрасно понимают, что военная операция содержит в себе определенные риски. Изоляционизм страны - главное препятствие для четкого планирования, а северокорейские варнаки не могут быть достоверными источниками. Если же провести элиминацию, то в итоговом уравнении останется слишком мало данных. А это прямая дорога к провалу.

Корейский антагонизм

Сыграл свою роль и старт первых за два года переговоров между КНДР и Южной Кореей в приграничном Пханмунджоне. Которые уже принесли плоды, пусть они могут оказаться скоропортящимися в итоге. В среду стороны договорились насчет объединенной женской сборной по хоккею, а также о том, что на церемонии открытия Олимпиады в Пхенчхане представители обеих стран пройдут под одним флагом (Корейский полуостров синего цвета на белом фоне). На Западе хоть и приветствуют успехи сторон в переговорах, но сохраняют ясную голову. Причина тому история взаимоотношений с Пхеньяном. Сегодня тоже нет никаких гарантий, что Северная Корея не хлопнет громко дверью.

Допустим, Ким Чен Ын на самом деле клюнул санкционный или милитари-петух. Скорее последний, поскольку белый флаг вождь достал из неоткрывавшейся 25 лет пыльной коморки до того, как Совбез ООН ужесточил санкции, а Китай забанил поставки нефти. Новогоднее послание вождя КНДР ведь готовится не пару дней. Вполне вероятно, что в Пхеньяне согласились на диалог с Югом в надежде связать руки Трампу. И в том числе, чтобы выиграть время для развития ядерной и ракетной программ. По крайней мере до тех пор, пока Пхеньян не получит исправно работающую МБР, способную поразить Вашингтон. Правда Трамп может стал менее агрессивным в высказываниях, но Киму абсолютно не доверяет.

И еще. Трампу было бы нерационально нагнетать обстановку сейчас, когда Северная Корея устроила миролюбивое варьете. 45-й президент, конечно, мог бы. Он не раз ломал через колено внешнюю политику США, подменяя ее своей Twitter-дипломатией. Просто, видать, окружение достучалось наконец до него и теперь Трамп наблюдает, к чему приведет текущее примирение Пхеньяна и Сеула. В противном случае следовало бы ожидать подколок со стороны Москвы, разочарования в Пекине, непонимания в Японии и критики в Европе. И, безусловно, нового витка обострения.