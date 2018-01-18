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Трамп обвиняет Россию в помощи Северной Корее
11:39 18.01.2018 |
Президент США Дональд Трамп заявил в интервью агентству Рейтер, что Россия помогает Северной Корее обходить наложенные на нее санкции.
"Россия нам совсем не помогает в Северной Корее", - сказал Трамп в интервью в Овальном кабинете Белого дома.
"То, в чем нам помогает Китай, Россия подрывает. Другими словами, Россия перечеркивает то, что делает Китай", - сказал президент.
Одновременно госсекретарь США Рекс Тиллерсон обвинил Россию в том, что она не полностью соблюдает режим санкций, наложенных ООН на Северную Корею, "что, может быть, мешает осуществлению некоторых мер".
В основном, сказал Тиллерсон, речь идет о поставках горючего, но, может быть, и о других вопросах. Подробностей он не сообщил.
Тиллерсон разговаривал с журналистами на борту самолета, возвращаясь из Ванкувера, где прошла международная встреча министров иностранных дел 20 стран, посвященная Северной Корее.
Тиллерсон добавил, что он уверен, что давление, оказываемое на Пхеньян, вынудит КНДР вернуться к столу переговоров по вопросу о ядерной программе и разработке ракет.
"У нас достаточно доказательств того, что санкции уже ощущаются в Северной Корее болезненно", - сказал журналистам Тиллерсон.
Китай и Россия не были приглашены на ванкуверскую встречу министров иностранных дел 20 стран. Но Тиллерсон подчеркнул конструктивную роль Китая в том, что касается Севрной Кореи.
"Россия - это, в каком-то смысле, отдельный вопрос, - сказал он, - но Китай оказывает серьезное давление на Северную Корею".
На вопрос о том, не пострадают ли от санкций простые жители Северной Кореи, Тиллерсон ответил: "Это выбор режима. Режим сам решает, как распределять доступные ему ресурсы. Мы не отвечаем за то, что он [лидер Северной Кореи Ким Чен Ын] решил заставить страдать свой собственный народ".
Говоря о Ким Чен Ыне, Тиллерсон добавил: "Он знает, как до меня дозвониться, если он хочет начать с нами разговаривать. Но он должен сам это сделать. Мы за ним гоняться не будем".
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