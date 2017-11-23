Союзное государство Беларуси и РФ: визы признают, погранзона останется

На заседании Совмина Союзного государства Беларуси и России (СГ) 8 декабря планируется подписать межправительственное соглашение о взаимном признании виз для иностранных граждан. Его проект обсуждался 15 ноября на встрече в Москве глав МИД РБ и РФ Владимира Макея и Сергея Лаврова. Стороны объясняют, что это позволит иностранцам с визой одной из стран СГ беспрепятственно путешествовать внутри Союзного государства.

Однако опрошенные DW эксперты отметили, что признание виз не снимет разногласий, возникших между союзниками после введения Беларусью в январе этого года 5-дневного безвизового режима для граждан 80 стран. Наблюдатели говорят о политическом аспекте разногласий и прогнозируют, что погранзона, которую в феврале установила Россия на белорусско-российской границе, не будет отменена. И проверки документов продолжатся. Почему - разбиралась DW.

Что даст взаимное признание виз

Подписание соглашения о взаимном признании виз позволит снять обострившуюся в последнее время проблему пересечения российско-белорусской границы гражданами третьих стран, отмечала пресс-служба Союзного государства в минувшем июне. Тогда на заседании Совета министров СГ в Санкт-Петербурге был утвержден проект этого документа. "Речь о том, чтобы иностранец, въезжающий в одну из наших стран по визе, выданной этой самой страной, мог с этой визой переместиться в другую страну", - указал 15 ноября глава МИД РФ Сергей Лавров, поясняя механизм действия будущего соглашения.

При этом сохранятся определенные ограничения. Те, кому, по словам Лаврова, "визу не выдают по соображениям безопасности или иным причинам, не должны быть приняты в соседнем государстве".

В свою очередь начальник департамента гражданства и миграции МВД Беларуси Алексей Бегун сообщил, что соглашение будет касаться гостей только из тех государств, с которыми у Беларуси и России одинаковый визовый режим. Кроме того, поскольку безвизовый режим для граждан 80 стран, утвержденный указом президента Александра Лукашенко, действует только на территории Беларуси, то иностранцы, приехавшие таким образом в РБ, не будут иметь права на посещение России.

Контроль на границе сохранится

Опрошенные DW эксперты полагают, что взаимное признание виз не решит всех проблем в погранично-визовой сфере, возникших у союзников. Белорусский аналитик Андрей Поротников назвал DW важное препятствие для свободы перемещения иностранцев в рамках СГ. "С лета прошлого года Россия разрешает въезд иностранцам на свою территорию только через международные пункты пропуска, а пункты на внутренней границе обеих стран таковыми не являются, потому что, как заявила российская сторона, они не оснащены соответствующим оборудованием", - напомнил Поротников.

Конфликт тянется уже второй год. По словам эксперта, граждан третьих стран с российской визой, пытающихся въехать в РФ через пункты пропуска на границе России и Беларуси, разворачивают, фактически лишая Беларусь статуса транзитной страны. По мнению Поротникова, при желании Россия давно могла бы приступить к переоборудованию существующих пунктов на белорусско-российской границе в международные.

Но вместо этого в феврале 2017 года ФСБ восстановила на территории РФ пограничную зону в Брянской, Псковской и Смоленской областях, которой не существовало с 1995 года - после подписания Договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве Беларуси и России. "Российские пограничники теперь работают не только на автомобильных переходах и в поездах, но и патрулируют участки вдоль границы", - подчеркнул Поротников. А в минувшем октябре российские СМИ распространили заявление замминистра внутренних дел РФ Александра Горового о том, что весной 2018 года на всей российско-белорусской границе к тому же появятся пограничные посты в связи с проведением летом чемпионата мира по футболу.

"Вложены большие деньги в развитие здесь пограничной инфраструктуры, наняты люди на многолетние контракты, и никакого снятия постов и раcформирования погранзоны с российской стороны в дальнейшем не будет, даже если соглашение о признании виз вступит в действие", - убежден Андрей Поротников. Он считает, что "усиление контроля на внутрисоюзной границе - это чисто политическое решение, связанное исключительно с неготовностью Минска следовать в фарватере политики Москвы".

Политический аспект визового вопроса

С тем, что у визовых противоречий в СГ есть политическая подоплека, согласен и российский политолог Дмитрий Орешкин. "Пафос Союзного государства был в том, что внешняя граница охраняема, а Лукашенко своим безвизом (на 5 дней. - Ред.) пробил в ней брешь - мало ли кто из идейных врагов Кремля и какие подсанкционные товары могут попасть на российскую территорию", - иронизирует собеседник DW. "В ФСБ твердо решили: если у нас единое Союзное государство - будем проводить единую визовую политику", - подчеркивает Орешкин.

Действительно, Россия констатирует, что соглашение о взаимном признании виз - только часть работы по созданию единого миграционного и визового пространства на 2017-2020 годы. В Москве давно настаивают на введении единой визы Союзного государства, однако Минск называет это преждевременным и "изучает вопрос". "Подойти к его решению стороны могут не раньше 2020 года", - считают в департаменте по гражданству и миграции МВД РБ.

"Но, судя по всему, Москва занимает жесткую позицию - либо вы принимаете наше предложение, либо получите различные, не самые приятные для себя последствия", - комментирует ситуацию Андрей Поротников. По его словам, российская сторона на компромиссы не настроена. Эксперт назвал это "шантажом по принуждению Беларуси к соглашению ввести единую визу", что, по мнению Поротникова, фактически будет означать передачу части суверенитета Москве в части правового режима перемещения иностранцев на территории Беларуси. "Это в значительной мере лишит самостоятельности нашу консульскую службу", - считает белорусский эксперт.

В свою очередь Дмитрий Орешкин добавляет, что "идет серьезный торг, в том числе и за допуск россиян на внешнюю границу (как это имело место в 90-х годах), если Минск хочет получать газ по цене Смоленской области". Поэтому оба аналитика уверены, что даже если соглашение о взаимном признании виз вскоре будет подписано, остроты в отношениях союзников в этой сфере не убавится, потому что белорусско-российская граница и далее будет оставаться под контролем Москвы.