Финансовые новости
- |
- 23.11.17
- |
- 00:12
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Кто поставит точку в недоперевороте в ЛНР
18:35 22.11.2017 |
К моменту, когда Путин решит, какой вариант развития события в "ЛНР" будет выгодным для его президентской кампании - всем участникам противостояния в сепаратистском анклаве придется замереть.
Если присмотреться к событиям в "ЛНР", то единственный вопрос, который возникает, заключается не в том, почему там случился "недопереворот" - а почему события проходили настолько медленно. Поскольку вся реальность этой причудливой сепаратистской территориальной группировки, выстроенная на жестком конфликте интересов между людьми, которые привыкли решать все проблемы не путем парламентских дискуссий.
Здесь и конфликт по линии Сурков-ФСБ. То есть не вся, конечно, ФСБ, а один конкретно взятый куратор донецких силовиков генерал-полковник Сергей Беседа. Который, впрочем, может рассчитывать на полномасштабную поддержку своей "конторы" - так на пользу Суркова в этой истории, по слухам, несколько раз высказался министр обороны России Шойгу, у которого с ФСБ отношения неидеальны.
Здесь и конфликт собственно за линией Стрелков-Корнет, который начался не вчера утром, и даже не на прошлой неделе. Потому что еще в 2015 году после задержания "министра ТЭК" Дмитрия Лямина Плотницкий заявлял об отстранении не только Корнета, но и главы "МГБ ЛНР" Леонида Пасечника. Однако, оба министра скромно проигнорировали распоряжение "главы государства", и поэтому ничего не оставалось как сделать вид, что он ничего и не говорил. А "виноватой" была назначена - и немедленно разогнана - вся "пресс-служба главы ЛНР". Что, кстати, Корнет попытался повторить и теперь, обвинив во всех событиях руководство Луганской гостелерадиокомпании и администрацию Плотницкого, которые якобы сфальсифицировали слова, которых "глава республики" не говорил.
В следующий раз в воздухе запахло порохом летом 2016 года, когда было совершено покушение на главу "ЛНР". Тогда именно людей в погонах заподозрили в очередной попытке госпереворота. Дальше был арест заместитель "командующего Народной милиции" Виталия Киселева и "экс-премьера" Геннадия Ципкалова. А вот убрать Пасечника с Корнетом Плотницкий опять не решился. И вот - очередная попытка Плотницкого в очередной раз оказалась неудачной. И, возможно, в не очень отдаленном будущем даже роковой для него.
В конфликте тесно завязан и Захарченко с его комплексом Наполеона, который периодически объявляет о "создании государства Малороссия" - и заявляет, что "ЛНР" стоит в нее войти. Наверное, на правах "младшего брата". Очевидно, именно с намерением начать этот процесс на практике мчались боевики "ДНР" к соседям в момент, когда "недопереворот" еще выглядел достаточно убедительным. Такое развитие событий, к слову, не вызвало бы жестких возражений и в Москве - поскольку приход "донецких", очевидно, позволил бы Кремлю и Лубянке избавиться и Плотницкого, и Корнета, и излишних административных и бюрократических структур, весьма жаждущих финансирования. Другое дело, что подобное "корпоративное слияние" двух сепаратистских группировок должно пройти молниеносно и без слишком большого кровопролития, в другом случае у российского "электората" может сложиться нехорошее впечатление, что "междоусобица" является результатом потери контроля со стороны Москвы.
Параллельно идет и куча маленьких, мелких местных интрижек, в ходе развития которых всплывает, что подавляющее большинство военных командиров - за Корнета, а вот главы горадминстраций в "ЛНРии" - наоборот, за Плотницкого.
Впрочем, судя по всему, ноябрьский "недопереворот" завершится точно так же, как и предыдущие попытки Плотницкого избавиться от неприятных подчиненных с ФСБ-шной крышей. Корнет останется при своей должности, а решение о дальнейшей судьбе Плотницкого еще на некоторое время зависнет в воздухе. Что на самом деле означает одну-единственную вещь.
Несмотря на весь уровень заинтересованности и агрессивности, все участники этого трагифарса могут играть в свои игры и преследовать свои цели, но пока Владимир Путин не примет решение по будущему "ДНР" и "ЛНР" - на жесткие действия никто не решится. Иначе к "победителям" вместо продовольствия, оружия и пополнения из-за восточного рубежа приедут "зондеркоманды".
Это понимает Плотницкий, который толи второй, или третий раз "увольняет" Корнета - и смотрит на реакцию. Это понимает и Корнет - который демонстрирует количество бойцов, но идти на не слишком защищенную резиденцию Плотницкого не спешит. Это понимает и Захарченко, чьи боевики в тентованных машинах уже не впервые отправляются в путь и возвращаются обратно.
А хозяин Кремля сейчас активно рассчитывает, какой именно вариант завершения этой драмы будет для него самым выгодным. В свете того, что только 40 процентов россиян считают нужным поддерживать "ДНР" и "ЛНР", а количество желающих что-то куда-то присоединять вообще стремительно стремится к нулю - "партия войны" из наемников Вагнера и полевых командиров, поддерживаемая Беседой как наиболее боеспособная, несмотря на отличные админстративные возможности, вряд ли станет долговременным победителем в этой битве. Плотницкий, который проворовался вдрызг и надоел всем без исключения своими дубовыми "интригами", тоже вряд ли долго удержится у руля. Не исключено, что к власти в анклавах придут новые люди, которые будут пытаться построить подобие "экономики" для "ДНР" и "ЛНР" в условиях долговременной изоляции и замороженного конфликта. Но это уже будет совсем другая история.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Напор покупателей на межбанке 22 ноября был настолько большим, что доллар вышел продавать Нацбанк
ТОП-НОВОСТИ
|Кто поставит точку в недоперевороте в ЛНР
|Антикоррупционный Уроборос. Что полезного в конфликте между Сытником и Корчак
|Ползучее наступление: Какие села освободили ВСУ на Светлодарской дуге
|Кабмин принял решение о борьбе с теневым рынком топлива
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Кабмин предусмотрел проверку состояния арендованного земучастка сельхозназначения в типовом договоре аренды земли
|Кабмин ввел обязательный гарантийный взнос для участников конкурса по аренде госимущества
|Менты Корнета захватили прокуратуру ЛНР. Арестовано более 20 человек
|ГФС изменила критерии оценки степени рисков для остановки регистрации налоговых накладных
|Судьба канцлера Германии в руках федерального президента?
|Черная пятница: пять особенностей в Украине
|Доллар на межбанке дорожает из-за американского праздника и НДС
Это интересно
|Первый искусственный метеоритный дождь случится в 2019 году
|Google намерен фильтровать российскую пропаганду
|Умение лгать, говоря правду - куда оно ведет мир
|Forbes назвал Бейонсе самой высокооплачиваемой певицей года
|Alibaba купит долю в сети китайских гипермаркетов Sun Art Retail Group за $2,9 млрд
|Испарительная камера в системе охлаждения смартфонов может появиться в 2019 году
|Наркоман, алкоголик, убийца, IT-бизнесмен? Как начиналась история создателя антивируса McAfee. И закончилась