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Венгрия заблокировала декабрьское заседание комиссии НАТО-Украина
Венгрия не может поддерживать евроатлантические устремления Украины, и поэтому наложила вето на созыв декабрьского заседания Комиссии Украина-НАТО.
Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто на пресс-конференции в пятницу в Будапеште, сообщает Kormany.hu.
Сиярто подчеркнул, что в начале сентября этого года Венгрия была активным сторонником интеграционных устремлений Украины, однако такой шаг Украины как принятие закона об образовании стал "ножом в спину".
Министр отметил, что Венгрия все еще готова к консультациям, но не может согласиться с тем, чтобы закон ограничил права меньшинств.
Сиярто добавил, что Венгрия будет делать и в дальнейшем подобные дипломатические шаги, пока ситуация не будет правильно решена.
Министр добавил, что невозможно обойти венгерское вето, поскольку для созыва комиссии Украина-НАТО необходимо единогласие.
Напомним, глава МИД Венгрии Петер Сиярто во время визита в Ужгород заявил, что на заседании Совета ЕС Венгрия инициирует пересмотр Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.
Еще ранее правительство Венгрии решило блокировать все дальнейшие решения Европейского союза, направленные на сближение ЕС с Украиной.
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|Венгрия заблокировала декабрьское заседание комиссии НАТО-Украина
Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто. Он подчеркнул, что в начале сентября этого года Венгрия была активным сторонником интеграционных устремлений Украины, однако такой шаг Украины как принятие закона об образовании стал "ножом в спину".
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