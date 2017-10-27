Венгрия заблокировала декабрьское заседание комиссии НАТО-Украина

Венгрия не может поддерживать евроатлантические устремления Украины, и поэтому наложила вето на созыв декабрьского заседания Комиссии Украина-НАТО.

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто на пресс-конференции в пятницу в Будапеште, сообщает Kormany.hu.

Сиярто подчеркнул, что в начале сентября этого года Венгрия была активным сторонником интеграционных устремлений Украины, однако такой шаг Украины как принятие закона об образовании стал "ножом в спину".

Министр отметил, что Венгрия все еще готова к консультациям, но не может согласиться с тем, чтобы закон ограничил права меньшинств.

Сиярто добавил, что Венгрия будет делать и в дальнейшем подобные дипломатические шаги, пока ситуация не будет правильно решена.

Министр добавил, что невозможно обойти венгерское вето, поскольку для созыва комиссии Украина-НАТО необходимо единогласие.

Напомним, глава МИД Венгрии Петер Сиярто во время визита в Ужгород заявил, что на заседании Совета ЕС Венгрия инициирует пересмотр Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Еще ранее правительство Венгрии решило блокировать все дальнейшие решения Европейского союза, направленные на сближение ЕС с Украиной.

