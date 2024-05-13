Виробники дронів можуть отримати грант у рамках програми єРобота, що реалізується за участю Ощадбанку

Згідно з рішенням уряду до переліку бізнесів, що можуть отримати державний грант за програмою єРобота (напрям «Переробка»), додано виробників безпілотних літальних апаратів (дронів). Ощад є ексклюзивним банківським партнером програми та бере активну участь у її реалізації.

У програмі можуть взяти участь фізичні та юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність з виробництва повітряних і космічних літальних апаратів, супутнього обладнання та здійснюють виробництво БпЛА або їх частин (за КВЕД 30.30).

Грант надається на створення нових або збільшення потужностей наявних підприємств із виробництва зазначених літальних апаратів та обладнання. Отримані кошти можна витратити на придбання основних засобів виробництва, які не підлягають відчуженню, їх доставку та введення в експлуатацію.

Подати заявку на отримання гранту можна на порталі «Дія» за встановленою формою. До заявки додається бізнес-план проєкту, на який передбачається спрямувати грантові кошти.

Сума гранту становить до 8 млн грн (на обладнання), але не більше 80% вартості проєкту.

Отримання гранту передбачає наступні умови:

* використання грантових коштів за призначенням упродовж року;

* створення нових робочих місць, кількість яких залежить від суми гранту. Наприклад, не менше 25 місць (з них третина - у перші півроку, решта - протягом року) має бути створено одержувачем гранту в сумі від 6,4 до 8 млн грн;

* протягом трьох років з дня отримання гранту необхідно сплатити податки, збори (здійснити обов'язкові платежі), ЄСВ до зведеного бюджету України на суму гранту.

Державну грантову програму єРобота спрямовано на стимулювання підприємницької діяльності та створення нових робочих місць. Від моменту старту єРоботи влітку 2022 року майже 15 тисяч підприємців отримали гранти на започаткування або розвиток бізнесу на загальну суму 7,3 млрд грн.