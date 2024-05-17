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Зеленський підписав закон про підвищення штрафів за порушення військового обліку в рази

 

Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу щодо посилення відповідальності за військові правопорушення". Закон, зокрема, передбачає підвищення штрафів за порушення правил мобілізації та військового обліку.

Про це свідчать дані на сторінці відповідного законопроєкту №10379 на сайті Верховної Ради.

Закон повернуто із підписом президента 17 листопада, він набуде чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Як повідомлялося, Верховна Рада 9 травня ухвалила у другому читанні законопроєкт №10379, який передбачає суттєве підвищення штрафів за порушення правил військового обліку.

В початковій редації він передбачав підвищення штрафів за порушення правил військового обліку з нинішніх 850-1500 до 8500- 17000 грн, а за неявку за повісткою без поважних причин - до 153-204 тис. грн. Крім того, пропонувалося запровадити кримінальну відповідальність за відмову від проходження медогляду.

Однак перед голосуванням у другому читанні покарання дещо пом'якшили.

Зокрема, прибрали кримінальне покарання за відмову від медогляду. Водночас штрафи для громадян за порушення правил військового обліку і мобілізації (стаття 210 Кодексу про адміністративні правопорушення) під час воєнного стану підвищили до 17 000 - 22 5000 грн, а для посадових та юридичних осіб - до 34 000 - 59 500 грн. При цьому ТЦК отримали право виписувати штрафи заочно, без складання протоколу у присутності порушника.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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