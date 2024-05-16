Представлено Sony Xperia 1 VI: Snapdragon 8 Gen 3, LTPO-дисплей із частотою 1-120Hz, покращений звук і камера з оптичним зумом 7,1x

Після багатьох чуток і витоків Sony офіційно представила свій флагман Xperia 1 VI, і він має вигляд вдосконаленої формули Xperia 1 V.

Найбільша зміна - це відмова від стандартного 4K OLED-екрану OLED в кінематографічному співвідношенні сторін 21:9 на користь більш традиційної панелі 19.5:9 з роздільною здатністю 2340x1080. Діагональ все ще становить 6.5 дюйма, але з новим співвідношенням сторін екран здається візуально більшим. Дисплей має яскравість до 1300 ніт та оснащений панеллю LTPO з частотою від 1 до 120Hz, у той час як екран Xperia 1 V працював у режимі 60Hz і 120Hz. Також екран новинки має сучасну технологію відображення, успадковану від телевізора Bravia 9, яка покращує контрастність, колір та чіткість дисплея.





Як і очікувалося, Xperia 1 VI отримав останній на сьогодні флагманський чип Snapdragon 8 Gen 3 від Qualcomm, а також 12GB оперативної пам'яті. Жителям Європи будуть доступні моделі з 256GB пам'яті, в той час як покупці в Японії та Східній Азії отримають версію на 512GB. Повідомляється, що в смартфоні буде велика випарна камера для поліпшеного охолодження процесора.

Обидві сторони телефону захищені склом Gorilla Glass Victus. Екран захищений другим поколінням захисту Victus 2, а задня панель - першим поколінням Victus. Заднє скло має текстурне покриття з матовою обробкою, як і попередня модель. Текстуровані смуги прорізані по всій алюмінієвій рамі, також як і у Xperia 1 V.

Що стосується камер, то Xperia 1 VI отримав основну 48-мегапіксельну 1/1,35-дюймову камеру з фокусною відстанню 24 мм та апертурою f/1.9, 12-мегапіксельний ширококутний об'єктив з діафрагмою f/2.2, фокусною відстанню 16 мм і PDAF, а також доступна поліпшена телефотокамера з оптичним зумом до 7,1x. Фронтальна камера буде розміщена так само, у верхній рамці над дисплеєм.

Доброю новиною для любителів музики буде те, що Xperia 1 VI отримав гучніші та збалансованіші фронтальні стереодинаміки зі зменшеними спотвореннями, а роз'єм для навушників 3,5 мм оснащено новою аудіосхемою преміум-класу Premium Audio Circuit для поліпшення вихідного сигналу.

Sony заявляє, що в Xperia 1 VI батарея ємністю 5000mAh працюватиме два дні, а велика випарна камера в корпусі дасть змогу кращому розсіюванню тепла під час швидкої зарядки. Батарея зможе заряджатися на 50% за 30 хвилин за допомогою зарядного пристрою потужністю 30W і зберігати щонайменше 80% своєї ємності після 4 років використання завдяки технологіям Battery Care і Xperia Adaptive Charging.

Новий Xperia 1 VI працює з Android 14 та отримає три оновлення версії Android та чотири роки оновлень безпеки. Корпус буде доступний у трьох кольорах - Black, Platinum Silver і Khaki Green.

Xperia 1 VI буде доступний для покупки з початку червня за ціною близько 1399 євро.