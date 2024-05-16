Apple офіційно анонсувала нові функції iOS 18

Apple анонсувала низку нових функцій, які стануть доступними у iOS 18, iPadOS 18, macOS 15 і visionOS 2 пізніше цього року і полегшать використання гаджетів людьми з обмеженими можливостями. Основні нововведення включають:

* Відстеження погляду: Користувачі з фізичними обмеженнями зможуть керувати iPad та iPhone за допомогою руху очей. Фронтальна камера автоматично калібрується, подібно до Vision Pro.

* Music Haptic: Ця функція дозволяє глухим або слабочуючим користувачам відчувати музику через Taptic Engine в iPhone, перетворюючи аудіо на тактильні відчуття.

* Vocal Shortcuts: Користувачі можуть призначати індивідуальні звуки для виконання завдань. Використовується машинне навчання для розпізнавання мови людей з вадами мовлення, наприклад, інсультом, церебральним паралічом чи аміотрофічним склерозом.

* Vehicle Motion Cues: Деяких людей укачує, коли вони користуються технікою під час руху транспортного засобу. Це відбувається через конфлікт інформації, яку мозок отримує від органів чуття - вестибулярний апарат повідомляє про рух, але очі бачать статичне зображення. Функція відстеження руху транспортного засобу дозволить зменшити укачування, відображаючи анімовані точки на краях екрану, які рухаються відповідно до руху транспортного засобу, у якому знаходиться користувач.

* Покращення CarPlay: Голосове керування, кольорові фільтри (для різних видів дальтонізму) та розпізнавання звуків (оповіщення про звукові сигнали та сирени для людей з порушенням слуху) покращують доступність для водіїв та пасажирів з обмеженими можливостями.

* Оновлення visionOS: Системні Live Captions, додаткові функції доступності та розширена підтримка слухових пристроїв і кохлеарних імплантатів з'являться на платформі просторових обчислень Apple.

Apple також представила оновлення для VoiceOver, Magnifier, Braille Screen Input та нові можливості в Live Speech, Personal Voice і AssistiveTouch, серед інших. Ці функції підкреслюють прагнення Apple до інклюзивності та надання доступу до технологій для всіх користувачів.