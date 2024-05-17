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Ліхтенштейн легалізував одностатеві шлюби
17:37 17.05.2024 |
Парламент Ліхтенштейну ввечері 16 травня проголосував за легалізацію одностатевих шлюбів, ставши двадцять другою європейською країною, яка пішла на такий крок.
Про це написало місцеве видання Liechtensteiner Vaterland, повідомляє "Європейська правда".
За легалізацію одностатевих шлюбів висловились 24 з 25 депутатів ліхтенштейнського парламенту. Рішення набуде чинності з 1 січня 2025 року.
Ліхтенштейн, таким чином, став останньою німецькомовною країною Європи, де було ухвалене це рішення. Німеччина, Австрія та Швейцарія легалізували одностатеві шлюби у 2017, 2019 та 2022 роках відповідно.
Ліхтенштейнський монарх принц Ганс-Адам II раніше також підтримав легалізацію одностатевих шлюбів, однак без права для ЛГБТ-пар усиновлювати дітей. А проте, у 2023 році уряд схвалив цей крок після рішення конституційного суду.
Ліхтенштейн уперше легалізував зареєстровані партнерства для одностатевих пар у 2011 році, надавши їм деякі з прав, які мають одружені гетеросексуальні пари. У 2022-му в країні відбувся перший прайд.
Більшість країн-членів Європейського Союзу дозволяють одностатеві шлюби. Однією з останніх їх схвалила Греція.
Минулого місяця в Чехії набув чинності закон, який розширює права одностатевих пар у країні, хоча й не легалізує шлюби для них.
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