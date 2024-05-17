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Вибухи в Краснодарському краї: на НПЗ в Туапсе сталася пожежа через удар дронів
09:09 17.05.2024 |
У російському місті Туапсе (Краснодарський край) через сьогоднішню атаку безпілотників сталася пожежа на місцевому нафтопереробному заводі (НПЗ).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий оперативний штаб та російські ЗМІ.
В мережі показали кадри із вогняним НП на заводі та димом, що валить над об'єктом через пожежу. А це - сам момент удару БПЛА.
В російських Telegram-каналах розповідають про роботу ППО у цьому місті через безпілотники, і що звучить сигнал сирени. Місцеві жителі кажуть, що атака дронів була саме на Туапсинський НПЗ.
При цьому представники місцевої влади підтверджують атаку дронів на нафтозавод, де "внаслідок падіння" одного з двох БПЛА "стався спалах на території НПЗ".
Також стверджується, що екстрені служби приступили до гасіння, і пожежа локалізована. За попередньою інформацією "постраждалих немає".
Також в мережі з'явилися повідомлення від місцевих жителів, що у місті є перебої зі зв'язком.
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