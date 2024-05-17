Євросоюз визнав РІА Новості пропагандою і заборонив разом із Voice of Europe Медведчука

Рада Європейського союзу вирішила призупинити на території блоку мовлення російських пропагандистських медіа: РІА Новості, газети "Известия", Російської газети, а також псевдочеського сайту Voice of Europe, який насправді є проєктом колишнього депутата Верховної Ради Віктора Медведчука. Про це повідомила пресслужба Ради ЄС.

"Ці засоби масової інформації перебувають під постійним прямим чи опосередкованим контролем керівництва Російської Федерації та відіграють важливу роль у продовженні та підтримці агресивної війни Росії проти України та дестабілізації сусідніх країн", - йдеться в заяві.

Хоча самі сайти будуть заборонені, їхні працівники зможуть працювати на території Євросоюзу й, наприклад, брати інтерв'ю.