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АНАЛІТИКА

У ЄС починають діяти жорсткіші правила щодо експорту відходів

 

У Євросоюзі з неділі набудуть чинності жорсткіші правила щодо експорту до третіх країн відходів-вторсировини на переробку.

Як пише "Європейська правда", про це нагадали у пресслужбі Єврокомісії.

Нові правила, визначені у Постанові щодо перевезення відходів (Waste Shipments Regulation), мають на меті гарантувати, що з цими відходами надалі будуть поводитися у відповідальний спосіб з точки зору захисту довкілля.

Вивезення до країн, які не входять до Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), буде дозволятися лише за умови, якщо ці країни повідомлять Єврокомісії про зацікавлення у тому, щоб імпортувати певні відходи, та доведуть спроможність відповідально переробляти їх.

Окрім того, Єврокомісія буде здійснювати нагляд за експортом відходів до країн ОЕСР і реагувати, якщо з'ясується, що у країні призначення відходи з ЄС створюють проблеми для довкілля.

На додачу, у постанові прописані жорсткіші інструменти для протидії так званій "контрабанді відходів", зазвичай з більш розвинених до бідніших країн.

"Нові правила щодо перевезення відходів забезпечать, що коли з ЄС експортують відходи, то вони потрапляють у місце, де з ними будуть поводитися відповідально, підтримуючи "чисту" і циркулярну економіку. Це важлива складова "зеленого переходу", який передбачає, що все більша частка відходів буде перероблятися на цінний ресурс", - зазначив єврокомісар з питань довкілля, океанів та рибної промисловості Віргініюс Сінкевічюс.

Ключові теги: ЄС
 

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