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АНАЛІТИКА

Правоохоронці затримали вугільного бізнесмена Кропачова

 

Працівники Державного бюро розслідувань та Національна поліція затримали фактичного власника ТОВ "Краснолиманське", що входить до групи компаній ТОВ "Укрдонінвест" Віталія Кропачова.

Про це ЕП повідомили джерела у правоохоронних органах.

За даними слідства, через своє підприємство та службових осіб Міністерства енергетики та Державної податкової служби він завдав державі шкоди на понад 2 млрд грн на махінаціях у вугільній сфері.

Нагадаємо:

Віталій Кропачев є власником "Укрдонінвесту" (вугільний бізнес та видобуток газу). У 2014 році він викупив кілька збагачувальних фабрик на підконтрольній частині Донеччини та Луганщини, а у 2017-му - шахту "Краснолиманська".

Як писала ЕП, Кропачов був "смотрящим" у вугільній галузі від колишнього першого заступника голови фракції БПП і бізнес-партнера Петра Порошенка - Ігоря Кононенка, сам Кропачов це спростовував. Він викупив кілька збагачувальних фабрик на підконтрольній частині Донбасу, а у 2017 році придбав у Ігоря Гуменюка та партнерів шахту "Краснолиманська", яка з часом стала одним із найуспішніших вугільних підприємств України.

У 2019 році почав розвивати медіанапрямок. Зокрема, купив 2 ТВ-канали, "Інфо24" і "Так TV", а у грудні 2021 року придбав компанію "Ера продакшн". Влітку 2022 року Кропачов придбав компанію "Корона Санрайс", яка володіла цифровою ліцензією на трансляцію "4 каналу". У 2023 році запустив телеканал Ukraine World News.

У 2023 році "Укрдонінвест" стала переможцем повторного приватизаційного аукціону з продажу Білгород-Дністровського морського торговельного порту.
За матеріалами: Економічна правда
 

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