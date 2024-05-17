Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Комітет Конгресу США рекомендував запровадити санкції проти Росатому

 

Комітет Палати представників США з міжнародних відносин підтримав запровадження пакета санкцій проти російського Росатому та персональних санкцій проти осіб, які створюють загрозу безпеці на захопленій росіянами Запорізькій АЕС. Про це пише Голос Америки із посиланням на відповідні законопроєкти.

Підтримка Комітету - перший етап для ухвалення законопроєктів. Наступним кроком має стати їх розгляд Палатою представників Конгресу США, уточнюють у виданні.

Законопроєкти мають покласти край залежності США від атомної енергетики РФ, зокрема Росатому.

Пропонується замінити російських постачальників виробниками зі США та країн-союзників, а також обмежити доступ уряду Росії до доходів через запровадження санкцій та експортного контролю проти Росатому.

Також у Комітеті відзначили роль Росатому у захопленні Запорізької АЕС.

"Ростатом - поганий гравець, який активно допомагає Росії у війні. Його роль у захопленні Запорізької АЕС сама собою заслуговує на негайні санкції", - цитує видання заяву конгресмена-демократа Грегорі Мікса під час засідання Комітету.

У разі схвалення законопроєктів буде введено санкції проти Росатому, його дочірніх компаній та іноземних компаній, які беруть участь у будівництві нових реакторів Росатому по всьому світу, "щоб розірвати цю небезпечну залежність та скоротити доходи Путіна для скоєння вбивств", прокоментував член Комітету Джо Вілсон.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: США, Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,4272
  0,0033
 0,01
EUR
 1
 42,7549
  0,0903
 0,21

Курс обміну валют на сьогодні, 10:16
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,3239  0,12 0,30 39,8843  0,10 0,26
EUR 42,6348  0,06 0,13 43,3461  0,13 0,30

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,3900  0,10 0,25 39,4250  0,09 0,22
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес