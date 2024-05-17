Комітет Конгресу США рекомендував запровадити санкції проти Росатому

Комітет Палати представників США з міжнародних відносин підтримав запровадження пакета санкцій проти російського Росатому та персональних санкцій проти осіб, які створюють загрозу безпеці на захопленій росіянами Запорізькій АЕС. Про це пише Голос Америки із посиланням на відповідні законопроєкти.

Підтримка Комітету - перший етап для ухвалення законопроєктів. Наступним кроком має стати їх розгляд Палатою представників Конгресу США, уточнюють у виданні.

Законопроєкти мають покласти край залежності США від атомної енергетики РФ, зокрема Росатому.

Пропонується замінити російських постачальників виробниками зі США та країн-союзників, а також обмежити доступ уряду Росії до доходів через запровадження санкцій та експортного контролю проти Росатому.

Також у Комітеті відзначили роль Росатому у захопленні Запорізької АЕС.

"Ростатом - поганий гравець, який активно допомагає Росії у війні. Його роль у захопленні Запорізької АЕС сама собою заслуговує на негайні санкції", - цитує видання заяву конгресмена-демократа Грегорі Мікса під час засідання Комітету.

У разі схвалення законопроєктів буде введено санкції проти Росатому, його дочірніх компаній та іноземних компаній, які беруть участь у будівництві нових реакторів Росатому по всьому світу, "щоб розірвати цю небезпечну залежність та скоротити доходи Путіна для скоєння вбивств", прокоментував член Комітету Джо Вілсон.