Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Хакери КНДР вкрали та відмили криптовалюту на 150 мільйонів доларів

 

Хакери з Північної Кореї вкрали 147,5 млн доларів у криптовалюті з біржі HTX наприкінці 2023 року, а потім відмили їх через платформу Tornado Cash у березні 2024 року.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на доповідь ООН.

У документі, представленому в п'ятницю, спостерігачі повідомили комітету з санкцій Ради Безпеки ООН, що вони розслідували 97 ймовірних північнокорейських кібератак на криптовалютні компанії в період між 2017 і 2024 роками на загальну суму близько 3,6 мільярда доларів США.

Сюди входить атака наприкінці минулого року, коли з криптовалютної біржі HTX було викрадено 147,5 мільйона доларів, які були відмиті в березні цього року, повідомили спостерігачі комітету.

За словами спостерігачів, лише у 2024 році вони виявили "11 крадіжок криптовалют на суму 54,7 мільйона доларів", додавши, що багато з них "могли бути здійснені ІТ-працівниками КНДР, випадково найнятими невеликими компаніями, пов'язаними з криптовалютами".

Спостерігачі заявили, що, за даними держав-членів ООН і приватних компаній, північнокорейські ІТ-спеціалісти, які працюють за кордоном, приносять "значний дохід для країни".

Північна Корея перебуває під санкціями ООН з 2006 року, і ці заходи були посилені з роками з метою скорочення фінансування її балістичних ракетних і ядерних програм.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: КНДР
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,6799
  0,0603
 0,15
EUR
 1
 42,8305
  0,0810
 0,19

Курс обміну валют на сьогодні, 10:27
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,5008  0,00 0,01 40,0504  0,01 0,01
EUR 42,6096  0,05 0,11 43,3704  0,07 0,17

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,6100  0,09 0,24 39,6400  0,09 0,24
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес