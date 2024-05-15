Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

LG відмовляється від ідеї гнучких OLED-телевізорів

14:31 15.05.2024 |

Новини IT

 

П'ять років тому, на виставці CES 2019, LG представила перший у світі телевізор, гнучкий OLED-екран якого можна було "згорнути в рулон" і сховати в базі - LG SIGNATURE Rollable OLED TV R.

В наступні роки компанія кілька разів його оновлювала: на виставці у Лас-Вегасі демонструвалась перша модель, R9, у 2020-му році її замінила RX, а наступного року LG випустила R1, яка була актуальною до 2023 р. Всі вони мали однакову діагональ - 65", ціна становила близько $90 тис., всі моделі мали мінімальні продажі.

І от зараз, через 5 років після гучного анонсу, LG вирішила зупинити виробництво і подальшу розробку таких телевізорів - про це повідомляє корейська газета Chosun. Скоріше за все, таке рішення було ухвалене через неможливість суттєво зменшити вартість виробництва.

Проте компанія не припинить експериментувати з іншими ідеями: наприклад, пізніше цього року у продаж має надійти прозорий бездротовий телевізор LG OLED T.
За матеріалами: Mezha.media
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,6799
  0,0603
 0,15
EUR
 1
 42,8305
  0,0810
 0,19

Курс обміну валют на сьогодні, 10:27
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,5008  0,00 0,01 40,0504  0,01 0,01
EUR 42,6096  0,05 0,11 43,3704  0,07 0,17

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,6100  0,09 0,24 39,6400  0,09 0,24
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес