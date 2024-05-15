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LG відмовляється від ідеї гнучких OLED-телевізорів
14:31 15.05.2024 |
П'ять років тому, на виставці CES 2019, LG представила перший у світі телевізор, гнучкий OLED-екран якого можна було "згорнути в рулон" і сховати в базі - LG SIGNATURE Rollable OLED TV R.
В наступні роки компанія кілька разів його оновлювала: на виставці у Лас-Вегасі демонструвалась перша модель, R9, у 2020-му році її замінила RX, а наступного року LG випустила R1, яка була актуальною до 2023 р. Всі вони мали однакову діагональ - 65", ціна становила близько $90 тис., всі моделі мали мінімальні продажі.
І от зараз, через 5 років після гучного анонсу, LG вирішила зупинити виробництво і подальшу розробку таких телевізорів - про це повідомляє корейська газета Chosun. Скоріше за все, таке рішення було ухвалене через неможливість суттєво зменшити вартість виробництва.
Проте компанія не припинить експериментувати з іншими ідеями: наприклад, пізніше цього року у продаж має надійти прозорий бездротовий телевізор LG OLED T.
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