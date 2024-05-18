Російський НПЗ у Туапсе зупинив роботу після атаки дронів – Reuters

Завод Роснєфті у Туапсе Краснодарського краю, РФ, зупинив переробку нафти внаслідок пожежі, яка сталася після атаки дронів уранці 17 травня. Про це з посиланням на джерела пише Reuters.

За даними джерел агентства, пошкоджено установку з виробництва зріджених вуглеводневих газів (ЗВГ).

"На горіння ЗВГ вказує відсутність чорного диму під час пожежі", - пояснило джерело.

На його думку, завод можна буде перезапустити порівняно швидко.

"Секцію ЗВГ можна обійти та відновити первинну переробку. Частину газу залишити в нафті до граничного рівня тиску насиченої пари, а іншу частину пустити на власні потреби - на заводські печі", - уточнив співрозмовник агентства.

Роснєфть на запит Reuters не відповіла.

Нафтопереробний завод у Туапсе - один з найстаріших в Росії, його побудували ще 1929 року. Потужність становить 12 млн тонн нафти на рік. Він виробляє лігроїн (моторне паливо), мазут, вакуумний газойль і дизельне пальне з високим вмістом сірки. Експорт через сусідню нафтоперевалку йде в Туреччину, Китай, Малайзію та Сінгапур.

Туапсинський НПЗ за 2023 рік переробив 9,322 млн тонн нафти.