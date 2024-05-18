Фінансові новини
- |
- 18.05.24
- |
- 01:23
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
В Україні затвердили нову форму «військового квитка»
Уряд вирішив змінити порядок оформлення та видачі військово-облікового документа для призовників, військовозобов'язаних і резервістів. Також змінилася сама форма цього документа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Кабінету міністрів України.
Зазначається, що уряд видав постанову №559, яка затверджує порядок оформлення та видачі військово-облікового документа для призовників, військовозобов'язаних і резервістів та форму такого документа.
При цьому військово-облікові документи, оформлені до набрання чинності цією постановою, вважаються дійсними на всій території України до видачі військово-облікового документа нового зразка. Постанова набуде чинності вже завтра.
В оновленому "військовому квитку" міститиметься інформація про ПІБ, дату народження, ІПН, дані про результат ВЛК, відомості про наявність відстрочки або бронювання. Також там повинні будуть знаходитися дані про те, чи не є громадянин "ухилянтом".
Зміни в процесі мобілізації
Мобілізація в Україні відбувається з першого дня війни, але нещодавно парламент ухвалив низку законів, які мають спростити цей процес.
Приміром сьогодні президент України Володимир Зеленський підписав закон, яким підвищуються штрафи для "ухилянтів".
Також в Україні готується до офіційного запуску електронний кабінет військовозобов'язаного. Він реалізований через мобільний застосунок Резерв+ і буде доступний для встановлення 18 травня.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Міноборони показало додаток «Резерв+» для оновлення даних військовозобов'язаних
|Справа на понад 2 мільярди: у ДБР оприлюднили подробиці затримання Кропачова
|Зеленський підписав закон про підвищення штрафів за порушення військового обліку в рази
|Вибухи в Краснодарському краї: на НПЗ в Туапсе сталася пожежа через удар дронів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Виробники дронів можуть отримати грант у рамках програми єРобота, що реалізується за участю Ощадбанку
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|НАТО розглядає відправку військ в Україну, але не для участі в боях, - NYT
|«Схеми» показали майно в Дубаї чиновників із Кабміну, оборонпрому і мерії Києва – відео
|ППО і артилерія: Данія оголосила про нову військову допомогу Україні на 750 млн євро
|Міністерка економіки скасовує наказ про бронювання працівників Glovo та Favbet
|Атака на Крим 15 травня: були знищені два МіГ-31, С-400 та склад з паливом, - ЗМІ
|У ніч на 15 травня на аеродромі у Бельбеку детонував головний склад ракетно-артилерійського озброєння, - «АТЕШ»
Бізнес
|Apple офіційно анонсувала нові функції iOS 18
|Представлено Sony Xperia 1 VI: Snapdragon 8 Gen 3, LTPO-дисплей із частотою 1-120Hz, покращений звук і камера з оптичним зумом 7,1x
|Влада Канади заарештувала «криптокороля» Ейдена Плетерскі через аферу на $30 млн
|Microsoft просить частину персоналу у КНР переїхати на тлі напруженості між Китаєм і США
|Google показав Project Astra — ШІ-асистента з голосовим та візуальним розпізнаванням
|LG відмовляється від ідеї гнучких OLED-телевізорів
|Хакери КНДР вкрали та відмили криптовалюту на 150 мільйонів доларів