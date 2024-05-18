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Reuters: США охололи до впровадження заборони G7 на російські діаманти
23:41 17.05.2024 |
Сполучені Штати переглядають найсуворіші елементи заборони на ввезення російських діамантів до країн "Групи семи" після того, як проти цього виступили африканські країни, індійські полірувальники дорогоцінних каменів і ювеліри Нью-Йорка.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters з посиланням на сім джерел.
Пакет санкцій, який був узгоджений в грудні і включає заборону на території всього Європейського Союзу, є одним з найбільших потрясінь в галузі за останні десятиліття.
Два джерела, знайомі з переговорами, сказали, що американці відключилися від робочих груп G7 з питань жорсткого контролю, а одне з них описало представників США як "присутні, але не беруть участі".
Високопоставлений представник адміністрації Байдена заявив, що Вашингтон не змінив своєї позиції, і що Сполучені Штати продовжать працювати з G7.
"Ми хочемо переконатися, що ми досягли правильного балансу між тим, щоб завдати шкоди Росії, і тим, щоб все було здійсненним", - сказав посадовець, який відмовився назвати своє ім'я, оскільки він не уповноважений публічно говорити про переговори.
Санкції G7 спрямовані на те, щоб перекрити ще один потік доходів для військових зусиль Кремля в Україні, хоча, за даними російської державної гірничодобувної компанії "Алроса", алмази приносять лише невелику частку прибутків - близько 3,5 мільярда доларів - порівняно з тими, які Москва отримує від нафти і газу.
З березня імпортери до країн G7 повинні самостійно підтверджувати, що алмази не походять з Росії. Санкції на прямий імпорт російських дорогоцінних каменів були введені в січні.
З вересня заборона ЄС вимагатиме, щоб діаманти від 0,5 карата і вище проходили через Антверпен, багатовіковий алмазний центр в Бельгії, для сертифікації простежуваності за допомогою блокчейну.
Джерела повідомили, що країни G7 погодилися, що Антверпен буде логічним першим центром, а інші будуть додані пізніше.
Але три джерела повідомили, що Вашингтон охолов до посилення відстежуваності, і що дискусії щодо впровадження відстежуваності зайшли в глухий кут.
Представник адміністрації Байдена заявив, що зобов'язання впровадити механізм відстеження до 1 вересня стосується Європейського Союзу, а не Сполучених Штатів, посилаючись на формулювання в грудневій заяві лідерів G7.
"Ми повинні зробити це таким чином, щоб врахувати занепокоєння африканських партнерів і африканських виробників, взяти до уваги партнерів з Індії та ОАЕ ... і переконатися, що ми також зможемо зробити його працездатним для американської промисловості", - сказав посадовець.
У лютому президенти Анголи, Ботсвани та Намібії написали лідерам G7 лист, в якому заявили, що заздалегідь визначена точка входу на ринок G7 була б несправедливою, зазіхала б на свободи і завдала б шкоди доходам. На ці три країни припадає 30% видобутку алмазів.
Італія, яка головує в G7, відмовилася коментувати позицію США.
Будь-яке пом'якшення поетапної заборони ризикує залишити лазівки і дозволити російським діамантам потрапляти в бутики Нью-Йорка, Лондона і Токіо - загроза, яка стала особливо помітною, коли бельгійська влада вилучила в лютому ймовірно російські камені на мільйони доларів.
Прихильники санкцій кажуть, що для забезпечення надійної заборони необхідний механізм відстеження, і що без повної участі Сполучених Штатів, на які припадає 50% ринку ювелірних виробів з діамантами G7, він не може бути ефективним.
Нагадаємо, держави "Групи семи" за підсумками віртуального саміту 6 грудня оголосили про наміри запровадити обмеження на діаманти російського виробництва.
До 1 вересня 2024-го країни "Групи семи", які є основними імпортерами необроблених діамантів, створять механізм перевірки та сертифікації необроблених алмазів і консультуватимуться в цьому питанні з країнами-виробниками й партерами, погодились лідери G7.
Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі 1 березня оголосила про посилення з партнерами з "Групи семи" санкцій проти російських діамантів.
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