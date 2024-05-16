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Влада Канади заарештувала «криптокороля» Ейдена Плетерскі через аферу на $30 млн

13:39 16.05.2024 |

Бізнес

 

Влада Канади заарештувала самопроголошеного «криптокороля» Ейдена Плетерскі та його партнера за звинуваченням у створенні схеми Понці. Згідно із заявою Комісії з цінних паперів Онтаріо (OSC), їх підозрюють у шахрайстві на $30 млн.

У документах ідеться, що 25-річного Плетерскі та 27-річного Коліна Мерфі заарештовано за підсумком розслідування, яке тривало 16 місяців. Правоохоронні органи назвали схему шахраїв «Проектом Лебідь» і заявили про розкриття фінансової піраміди.

Розкішне життя і $150 000 на LEGO

За їхніми словами, Плетерскі створив компанію AP Private Equity Limited, яка нібито займалася інвестиціями в криптоактиви та інші фінансові сфери. У період із 2021 по 2022 рік близько 160 інвесторів передали шахраєві кошти на десятки мільйонів доларів.

Через деякий час компанія «криптокороля» оголосила про банкрутство, а кредитори втратили всі свої гроші. При цьому деякі з них брали позики, щоб вкласти капітал у фірму Плетерскі.

Піклувальник, який наглядає за банкрутством AP Private Equity Limited, виявив численні порушення і розтрату коштів інвесторів. Виявилося, що «криптокороль» вклав у різні операції лише 2% капіталу, отриманого від кредиторів. Решту грошей шахрай витратив на розкішне життя.

Плетерскі став власником десятка преміальних автомобілів, серед яких були McLaren, Lamborghini та два BMW. Крім цього, він оселився в особняку на березі озера, вартістю $8,4 млн. Щомісячна орендна плата становила $45 000.

На кошти інвесторів «криптокороль» подорожував світом і записував численні відео з показовою витратою грошей. Слідчі з'ясували, що Плетерскі витратив на конструктор LEGO понад $150 000. В одному з роликів він зняв, як збирає велику модель корабля Титанік.

Кредитори завдають удару у відповідь

У 2022 році самопроголошений «король»цифрових активів опинився в центрі уваги громадськості. У соціальних мережах з'явилося 12-хвилинне відео, на якому побитий Плетерскі просить вибачення у постраждалих від його дій інвесторів.

За версією правоохоронних органів, шахрая викрали четверо осіб, які, ймовірно, були його кредиторами. Вони захопили «криптокороля» і протягом трьох днів утримували його в таємному місці, піддаючи фізичним і психологічним тортурам.

Викрадачі вимагали в одного з близьких до Плетерскі людей викуп у розмірі $3 млн за його звільнення. Зрештою він опинився на волі, а викрадачів заарештувала поліція.

Домашній «криптокороль»

За наявною інформацією, суд відпустив Ейдена Плетерскі під заставу в розмірі $100 000, внесену його батьками. Обвинувачений має здати владі паспорт і повідомляти відповідні служби про свої переміщення.

Крім цього, підозрюваному заборонили публікувати пости в соціальних мережах, що стосуються фінансових питань. Плетерскі також не можна торгувати або купувати криптоактиви.

Комісія з цінних паперів Онтаріо і правоохоронні органи Канади заявили, що незабаром нададуть нову інформацію у справі самопроголошеного «криптокороля».

Нагадаємо, ми писали, що співзасновник біржі BTC-e Олександр Винник визнав себе винним у змові з метою відмивання $9 млрд.

Влада Канади заарештувала «криптокороля» Ейдена Плетерскі через аферу на $30 млн
За матеріалами: incrypted.com
Ключові теги: bitcoin
 

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