Турция расставила приоритеты в газовой сфере. Не в пользу России

"Газпром" начал строительство подводной части газопровода "Турецкий поток", но в администрации президента Турции считают, что для страны приоритетом является другой проект - TANAP. В Анкаре надеются, что TANAP, как часть проекта "Южный газовый коридор", будет использоваться многими странами, а не только Азербайджаном. Турция и Израиль намерены подписать соглашение о строительстве трубопровода, который позволит экспортировать израильский газ в Европу. В качестве потенциального поставщика по TANAP рассматривается также иракский Курдистан.

Коридор в Европу

Турецкое руководство считает, что в дальнейшем TANAP позволит поставлять в Турцию и Европу не только азербайджанский газ, но и газ из стран Ближнего Востока. В администрации не уточнили, какие именно страны готовы осуществлять поставки по этому газопроводу.

Проектная мощность TANAP составляет 16 млрд куб. м/г - 6 млрд куб. м/г предназначены для Турции и 10 млрд куб. м/г для потребителей в странах Южной Европы. Сейчас ресурсной базой является исключительно газ, добываемый на азербайджанском шельфе Каспия в рамках проекта "Шах-Дениз-2". Уже сейчас многие эксперты на Западе ставят под сомнение возможности Азербайджана поставлять газ в заявленном объеме в течение продолжительного периода времени.

Газопровод TANAP - составная частью проекта "Южный газовый коридор", который также включает вторую стадию разработки месторождения Шах-Дениз, расширение существующего Южнокавказского газопровода Баку - Тбилиси - Эрзерум и строительство Трансадриатического трубопровода (ТАР). Стоимость создания "Южного газового коридора" превышает 40 млрд евро. Затраты Баку оцениваются в 12-13 млрд евро. Расчеты показывают, что при сохранении текущих цен на газ в Европе - $200-210/тыс. куб. м - Азербайджан сможет окупить затраты на "Южный газовый коридор" через 20 лет.

На Западе признают, что "Южный газовый коридор" обходится слишком дорого, а объемы, которые получит Европа, невелики. Однако проект рассматривается как альтернатива поставкам российского газа в Европу, поэтому пользуется поддержкой со стороны ЕС и США.

Мрачные перспективы экспорта по "Южному газовому коридору" стали причиной выхода из проекта французской Total и норвежской Statoil.

Растущие запасы и падающая добыча

"Доказанные запасы природного газа в Азербайджане равны 2,6 триллиона кубометров, и эти запасы позволят обеспечить газом как страны региона, так и Европы в ближайшие десятилетия", - заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на XXII Всемирном нефтяном конгрессе в Стамбуле. Ранее представители азербайджанского правительства оценивали запасы страны в 2,5 трлн куб. м.

Оценка западных экспертов значительно скромнее. По данным ВР Statistical Review of World Energy, совокупные запасы газа в Азербайджане на конец 2016 года составляли 1,1 трлн куб. м.

В прошлом месяце азербайджанская государственная компания SOCAR сообщила, что в январе-мае 2017 года добыча газа в стране сократилась на 6% по сравнению с тем же периодом годом ранее - до 11,72 млрд куб. м.

По прогнозу Минэнерго Азербайджана, в 2017 году добыча снизится до 28,39 млрд куб. м против 29,24 млрд куб. м годом ранее. При этом в 2016 году производство товарного газа в стране составило всего 18,71 млрд куб., поскольку увеличились объемы закачки газа в пласт для поддержания добычи на Азери-Чираг-Гюнешли. Эта группа месторождений на шельфе Каспийского моря дает более 75% всей азербайджанской нефти.

Несмотря на негативные прогнозы от Минэнерго, в начале июня во время проведения в Баку международной конференции Caspian Oil & Gas-2017 Алиев сообщил о планах увеличить добычу газа в стране до 44,5 млрд куб. м/г в 2020 году. При этом "Шах-Дениз-2" должен обеспечить прирост в объеме 16 млрд куб. м/г. Добыча попутного газа на Азери-Чираг-Гюнешли к 2020 году должна составить 12 млрд куб. м/г.

Израиль на газовой карте Европы

До конца этого года Турция и Израиль намерены подписать межправительственное соглашение о строительстве трубопровода для поставок газа в ЕС, сообщил министр национальной инфраструктуры, энергетики и водоснабжения Израиля Юваль Штайниц. Данное заявление было сделано после проведения переговоров между Штайницем и его турецким коллегой Бератом Албайраком во время проведения конгресса в Стамбуле.

Израильский министр также сообщил, что переговоры о строительстве газопровода между двумя странами велись давно, и решение было принято по итогам четырех туров переговоров.

Планируется проложить трубопровод от израильского месторождения Левиафан на шельфе Средиземного моря до побережья Турции и далее до газопровода TANAP. Израиль также рассматривает строительство второго трубопровода через Кипр и Грецию в Италию. Штайниц утверждает, что Израиль располагает необходимыми ресурсами для загрузки двух газопроводов.

Открытое в 2010 году месторождение Левиафан расположено на шельфе Средиземного моря в 130 км от Хайфы. Газ залегает на глубине свыше 5 тысяч метров, глубина моря в районе месторождения достигает 1645 метров. Левиафан является крупнейшим месторождением газа в Израиле. Изначально его запасы оценивались в 620 млрд куб. м., но позже оценка было понижена до 500 млрд куб. м.

Начало промышленной добычи в объеме 9 млрд куб. м/г. намечено на конец 2019 года, когда завершится первая стадия разработки месторождения. В ходе реализации второй стадии планируется увеличить объем производства до 21 млрд куб. м/г. Затраты на реализацию первой стадии оцениваются в $3,75 млрд, второй - в $5-6 млрд.

Весь газ, добываемый в рамках первой стадии, будет поставляться потребителям в Израиле и Иордании, с которыми уже заключены соответствующие договоры. Иорданцы покупают израильский газ по цене $5,5-6,5/млн BTU. Если израильтяне будут поставлять газ в ЕС по TANAP, то с учетом транспортных расходов его стоимость в Италии превысит $8/млн BTU (около 300/тыс. куб. м), что делает израильский газ неконкурентоспособным даже по сравнению с СПГ.

После завершения второй стадии разработки Левиафана, экспортный потенциал Израиля составит около 12 млрд куб. м/г. Однако в стране наблюдается быстрый рост спроса на газ со стороны промышленности, ТЭС и транспорта. По данным BP Statistical Review of World Energy, за последние 10 лет потребление газа в Израиле выросло более чем в 4 раза, достигнув 8,7 млрд куб. м в 2016 году. По самым скромным оценкам, в 2020 году потребление превысит 10,5 млрд куб. м, а к 2040 году достигнет 20 млрд куб. м.

Несмотря на достигнутые договоренности между Израилем и Турцией, экспорт газа ставится под сомнение с экономической точки зрения. Многие израильские эксперты и экономисты уверены, что собственные газовые ресурсы необходимо использовать прежде всего внутри страны, а поставки за рубеж следует ограничить сопредельными странами.

В поисках поставщиков

В ЕС понимают, что газовых ресурсов Азербайджана недостаточно для обеспечения эффективной эксплуатации "Южного газового коридора" и снижения зависимости от России. В связи с этим ведется поиск других потенциальных поставщиков.

Иракский Курдистан, руководство которого проводит дружественную политику по отношению к Турции, может стать одним из таких поставщиков.

В 2015 году DOR Organization for Kurdistan Oil and Gas Information предоставила отчет о нефтегазовых запасах региона. Если верить данным отчета, то иракский Курдистан располагает доказанными запасами нефти и газа в объеме 50 млрд баррелей и 8-10 трлн куб. м соответственно и является восьмой крупнейшей страной в мире по запасам углеводородов.

Однако оценочное бурение на большинстве месторождений в Курдистане не подтвердило эти данные, и запасы многих месторождений были пересмотрены в сторону уменьшения.

Оценка запасов крупнейшего действующего месторождения Тaq Taq Курдистана снизилась в два раза - до 356 млн баррелей. Рыночная капитализация компании Genel Energy, которая ведет разработку месторождения, сократилась более чем на треть.

Исполнительный директор Genel Energy и бывший глава ВР Тони Хейворд заявил, что "снижение запасов стало большим разочарованием для нас и для регионального правительства Курдистана".

Переоценка запасов привела к снижению инвестиций и падению добычи нефти и газа. Более того, правительство Курдистана задолжало огромные суммы нефтяным компаниям, что не способствует повышению инвестиционной привлекательности региона.