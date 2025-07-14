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У США побудують завод, який вироблятиме хімічні компоненти для українського ОПК

У США побудують завод, який вироблятиме хімічні компоненти для українського ОПК

 

Українська держкомпанія "Українська оборонна промисловість" та американська D&M Holding Company підписали угоду про створення спільного підприємства.

Про це повідомила пресслужба Укроборонпрому.

Як зазначено у повідомленні, відповідний документ було підписано 11 липня в Римі, на полях Міжнародної конференції з питань відновлення України (URC 2025).

"Акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість" та американська компанія D&M Holding Company підписали документ, який передбачає створення спільного підприємства з виробництва спеціальних хімічних речовин для потреб оборонного сектору", - говориться у повідомленні.

Підприємство буде розташоване у Сполучених Штатах Америки та виготовлятиме продукцію, яка використовується у виробництві боєприпасів для Сил оборони України.

Документ підписали генеральний директор "УОП" Олег Гуляк та СЕО D&M Holding Company Даніел Пауерс у присутності Спеціального посланника США в Україні, генерал-лейтенанта у відставці Кіта Келлога, радника Президента України зі стратегічних питань Олександра Камишіна, голови наглядової ради Акціонерного товариства "УОП" Давіда Ломджарії.

"Це принципово важливий крок на шляху до подолання дефіциту продуктів спеціальної хімії, який сьогодні гостро відчуває боєприпасна галузь", - говориться у повідомленні.

"Українська оборонка має поступово перейти від масштабних закупівель до власного виробництва, щоб задовольнити нагальні потреби. Не менш важливо, що підприємство працюватиме на безпечній території", - зазначив гендиректор "УОП" Олег Гуляк.

За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: США
 

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