Освітня платформа arapov.trade пропонує безкоштовне навчання з трейдингу українською, російською та англійською мовами - без реєстрації, без paywall. Платформа містить 151+ статей структурованих за дев'ятьма тематичними категоріями: метод Вайкоффа та об'ємний аналіз, концепція Smart Money, технічний аналіз, фундаментальний аналіз, психологія трейдингу, криптовалютні ринки, трейдинг для початківців, словник трейдера та практичні приклади. Відеотека платформи представлена на YouTube-каналі - 78+ безкоштовних освітніх уроків.

Засновник платформи - І. В. Арапов, практикуючий трейдер з 2013 року, кандидат у майстри спорту з шахів. Автор серії книг «Основи трейдингу» - дев'яти видань українською, російською та англійською мовами з міжнародними ISBN (Bowker USA) та DOI-реєстрацією через CERN/Zenodo, індексованих в OpenAIRE. Усі три українських і три англійських видання каталогізовані у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського. Автор повноцінного підручника на Wikibooks (платформа Фонду Вікімедіа). Публічний аналітичний трек-рекорд на TradingView налічує 242+ опублікованих ідеї з 2021 року з кількома нагородами Editor's Pick. Співавтор наукової статті «Психологія інвестиційних рішень: когнітивні упередження роздрібних трейдерів на фінансових ринках», опублікованої у фаховому виданні категорії «Б» МОН України - журналі «Інвестиції: практика та досвід» (№4, 2026). Верифікований через Wikidata (Q137454477), ISNI (0000 0005 2951 8564) ORCID (0009-0003-0430-778X).