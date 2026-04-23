Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Іспанія надасть Україні значну кількість бронетехніки та 155-мм снарядів — заява міністерки

Під час візиту до України міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес оголосила про постачання «значної кількості» броньованих тактичних машин.

Як повідомляє пресслужба Міноборони Іспанії, першу партію планують передати на початку травня і буде доповнена 155-мм боєприпасами.

«Ця співпраця демонструє відданість нашої країни захисту демократичних цінностей, свободи та справедливого й тривалого миру», - сказала Роблес.

В українському Міноборони уточнюють, що у 2026 році Україна отримає від Іспанії 100 броньованих тактичних машин VAMTAC.

Міністр оборони України Михайло Федоров зустрівся з своєю іспанською колегою та подякував Іспанії за рішення спрямувати мільярд євро допомоги у 2026 році.

Окремо він відзначив пакет допомоги, оголошений під час візиту, - бронемашини VAMTAC та партію 155-мм снарядів.

Федоров також важливим назвав внесок Іспанії в механізм PURL та підтримку постачання ракет до систем Patriot - триває робота над інтеграцією різних типів ракет і підвищенням ефективності їх застосування.

Також Мадрид допомагає з навчанням українських військових. За даними Міноборони країни, на території Іспанії пройшли навчання 9000 українських військовослужбовців.
За матеріалами: www.radiosvoboda.org
Ключові теги: Іспанія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,9412
  0,0539
 0,12
EUR
 1
 51,3804
  0,1170
 0,23

Курс обміну валют на сьогодні, 09:29
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,5627  0,05 0,11 44,1335  0,07 0,15
EUR 51,1985  0,19 0,36 51,8712  0,20 0,38

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:02
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,9350  0,03 0,06 43,9650  0,03 0,06
EUR 51,4303  0,13 0,25 51,4434  0,13 0,26

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес