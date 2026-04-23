Іспанія надасть Україні значну кількість бронетехніки та 155-мм снарядів — заява міністерки
09:12 23.04.2026 |
Під час візиту до України міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес оголосила про постачання «значної кількості» броньованих тактичних машин.
Як повідомляє пресслужба Міноборони Іспанії, першу партію планують передати на початку травня і буде доповнена 155-мм боєприпасами.
«Ця співпраця демонструє відданість нашої країни захисту демократичних цінностей, свободи та справедливого й тривалого миру», - сказала Роблес.
В українському Міноборони уточнюють, що у 2026 році Україна отримає від Іспанії 100 броньованих тактичних машин VAMTAC.
Міністр оборони України Михайло Федоров зустрівся з своєю іспанською колегою та подякував Іспанії за рішення спрямувати мільярд євро допомоги у 2026 році.
Окремо він відзначив пакет допомоги, оголошений під час візиту, - бронемашини VAMTAC та партію 155-мм снарядів.
Федоров також важливим назвав внесок Іспанії в механізм PURL та підтримку постачання ракет до систем Patriot - триває робота над інтеграцією різних типів ракет і підвищенням ефективності їх застосування.
Також Мадрид допомагає з навчанням українських військових. За даними Міноборони країни, на території Іспанії пройшли навчання 9000 українських військовослужбовців.
