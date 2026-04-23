Іспанія надасть Україні значну кількість бронетехніки та 155-мм снарядів — заява міністерки

Під час візиту до України міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес оголосила про постачання «значної кількості» броньованих тактичних машин.

Як повідомляє пресслужба Міноборони Іспанії, першу партію планують передати на початку травня і буде доповнена 155-мм боєприпасами.

«Ця співпраця демонструє відданість нашої країни захисту демократичних цінностей, свободи та справедливого й тривалого миру», - сказала Роблес.

В українському Міноборони уточнюють, що у 2026 році Україна отримає від Іспанії 100 броньованих тактичних машин VAMTAC.

Міністр оборони України Михайло Федоров зустрівся з своєю іспанською колегою та подякував Іспанії за рішення спрямувати мільярд євро допомоги у 2026 році.

Окремо він відзначив пакет допомоги, оголошений під час візиту, - бронемашини VAMTAC та партію 155-мм снарядів.

Федоров також важливим назвав внесок Іспанії в механізм PURL та підтримку постачання ракет до систем Patriot - триває робота над інтеграцією різних типів ракет і підвищенням ефективності їх застосування.

Також Мадрид допомагає з навчанням українських військових. За даними Міноборони країни, на території Іспанії пройшли навчання 9000 українських військовослужбовців.