Іспанія ухвалила рішення обмежити використання свого повітряного простору для літаків США, задіяних в операціях проти Ірану
16:40 30.03.2026 |
Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила, що країна закрила свій повітряний простір для американських літаків, які беруть участь в ударах по Ірану.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Таким чином Мадрид пішов ще далі після попередньої відмови дозволити США використання спільних військових баз.
"Ми не даємо дозволу ані на використання військових баз, ані на використання повітряного простору для дій, пов'язаних із війною в Ірані", - наголосила вона.
Як зазначає El Pais із посиланням на військові джерела, закриття повітряного простору змушує американські військові літаки оминати Іспанію на шляху до цілей на Близькому Сході.
Водночас це рішення не поширюється на надзвичайні ситуації.
Міністр економіки Іспанії Карлос Куерпо, коментуючи можливий вплив цього рішення на відносини зі США, заявив, що воно є частиною раніше ухваленої позиції уряду - не брати участі і не сприяти війні, яку в Мадриді вважають розпочатою в односторонньому порядку та всупереч міжнародному праву.
Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес раніше вже був одним із найактивніших критиків атак США та Ізраїлю на Іран. Він називав ці удари безрозсудними та незаконними.
Рада розгляне законопроєкт про регулювання Telegram: що він передбачає
Україна веде переговори зі США про $1,4 млрд кредиту на відновлення видобутку газу — Шмигаль
Декларація Свириденко: ₴4,8 млн доходів у 2025 році, понад ₴3 млн — від KSE
Стрибок, якого не було десятиліттями: промислова інфляція зросла на 22,3%
Держава автоматизувала перебронювання працівників через «Дію»
|У звіті ЄС окреслили п’ять країн, у яких зафіксовано підрив демократичних інститутів
|Керівники напряму штучного інтелекту Мінцифри перейшли до Міноборони з метою розвитку AI-технологій для ЗСУ
|Катар і Україна уклали угоду про співпрацю в оборонній сфері
|Візит Зеленського до Йорданії: Україна готова до спільних ініціатив
|Рада розгляне законопроєкт про регулювання Telegram: що він передбачає
|Blue Origin подала заявку на запуск понад 51 тисячі супутників для космічних дата-центрів
|ШІ-боти випередять людей за обсягом інтернет-трафіку до 2027 року — заява Cloudflare
|Абсолютний нуль без гелію: Китай заявляє про прорив у охолодженні електроніки
|Найбільший завод із виробництва чипів у світі збудують за ініціативи Маска
|Батареї для електромобілів: китайські виробники займають більше 70% глобального ринку
|Квантовий виклик для біткоїна: оцінка ризиків від Galaxy Digital
|Нові обмеження для APK: що зміниться для користувачів Android