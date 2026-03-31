Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Іспанія ухвалила рішення обмежити використання свого повітряного простору для літаків США, задіяних в операціях проти Ірану

Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила, що країна закрила свій повітряний простір для американських літаків, які беруть участь в ударах по Ірану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Таким чином Мадрид пішов ще далі після попередньої відмови дозволити США використання спільних військових баз.


"Ми не даємо дозволу ані на використання військових баз, ані на використання повітряного простору для дій, пов'язаних із війною в Ірані", - наголосила вона.

Як зазначає El Pais із посиланням на військові джерела, закриття повітряного простору змушує американські військові літаки оминати Іспанію на шляху до цілей на Близькому Сході.

Водночас це рішення не поширюється на надзвичайні ситуації.

Міністр економіки Іспанії Карлос Куерпо, коментуючи можливий вплив цього рішення на відносини зі США, заявив, що воно є частиною раніше ухваленої позиції уряду - не брати участі і не сприяти війні, яку в Мадриді вважають розпочатою в односторонньому порядку та всупереч міжнародному праву.

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес раніше вже був одним із найактивніших критиків атак США та Ізраїлю на Іран. Він називав ці удари безрозсудними та незаконними.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Іспанія, США
 

