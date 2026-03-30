Катар і Україна уклали угоду про співпрацю в оборонній сфері

Катар та Україна підписали в суботу, 28 березня, угоду про оборонну співпрацю, яка включає роботу над протидією ракетам та безпілотникам.

"Угода включає співпрацю в технологічних сферах, розвиток спільних інвестицій та обмін досвідом у протидії ракетам та безпілотним авіаційним системам", - йдеться у заяві уряду Катару під час візиту до емірату президента України Володимира Зеленського.

Раніше Зеленський відвідав Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ) та зустрівся з президентом Мухаммадом бен Заїдом Аль Нахаяном, де обидві країни домовилися співпрацювати в галузі безпеки та оборони.

Три угоди за візит

Зеленський тим часом під час спілкування з журналістами заявив, що одним з підсумків його візиту до країн Близького Сходу стане підписання трьох угод про співробітництво.

Наразі, за словами Зеленського, угоди вже підписано із Саудівською Аравією та Катаром, а невдовзі буде підписано з ОАЕ. "Це буде впродовж кількох днів. У нас залишилися люди, які - ми вчора про це домовилися з президентом - працюють з обох боків над юридичною складовою", - розповів Зеленський.

За словами українського президента, усі ці три угоди розраховані на 10 років. "Тобто ми впродовж цих 10 років будемо займатися копродукцією, будувати заводи та лінії виробництва як у нашій країні, так і в цих країнах", - повідомив президент.

Водночас президент України запевнив, що про участь українських військових у бойових діях на Близькому Сході не йдеться. "Нам вистачає своєї війни. Що стосується нашої експертизи, як захищатись, це інше питання", - наголосив він