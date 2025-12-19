18 грудня Верховна Рада опинилася за пів кроку, а точніше - за пів шагу від того, аби прибрати з українського вжитку слово "копійка".

Попри єдність абсолютно усіх фракцій та депутатських груп, ухвалити такі законодавчі зміни не вдалося, бо єдиний голос "проти" від колишнього спікера, а нині позафракційного Дмитра Разумкова забуксував увесь процес.

Як так сталося? У чому головний камінь спотикання? Та коли тепер Рада зможе змінити "копійку" на "шаг"? Про це - в огляді BBC News Україна.

За крок до відновлення історичної справедливості

Оголошуючи тестове голосування перед початком роботи Ради 18 грудня спікер Руслан Стефанчук перебував у чудовому і навіть жартівливому настрої.

"За" - 234, "проти" - 15, "утрималось" - 2. Різдвяна ялиночка прямо, а не зал парламенту", - саме так голова парламенту описував результати.

На відміну від вівторка, у четвер у залі ніхто не бився, не блокував трибуну і не посилав одне одного "на х**н", тож, схоже, у Стефанчука були високі очікування на нарешті продуктивну роботу депутатів у останній пленарний тиждень цього року.

Особливого позитиву спікеру додавала перспектива ухвалення законопроєкту 14093 про перейменування "копійки" на "шаг" - документа, який ініціював сам Стефанчук із колегами по президії - Олександром Корнієнком та Оленою Кондратюк, - та ще двома депутатами від "монобільшості" - Павлом Халімоном та Максимом Павлюком.

І саме розгляд цього законопроєкту став першим у порядку денному.