Axios: у Трампа не відкидають розміщення військ США в Україні в рамках гарантій безпеки

 

Один із радників президента США Дональда Трампа допустив, що Сполучені Штати могли би розгорнути свої війська в Україні у рамках потенційних гарантій безпеки після завершення бойових дій.

Про це повідомило американське видання Axios, пише "Європейська правда".

Напередодні посадовці адміністрації Трампа - держсекретар Марко Рубіо та спецпосланець Стів Віткофф - заявили, що на зустрічі на Алясці 15 серпня Путін вперше погодився, що США та європейські союзники можуть надати гарантії безпеки Україні, щоб зупинити подальшу агресію Росії.

На запитання, чи можуть такі гарантії безпеки включати розміщення американських військ в Україні, один з радників Трампа в приватній розмові відповів виданню Axios "так".

Інший радник сказав, що це поки не відомо, і що "ми не будемо вести переговори в пресі" на цю тему.

Рубіо сказав в ефірі NBC, що Україна та Росія повинні будуть чимось поступитися, щоб досягти миру, і "погодитися на потенційні поступки або обговорити потенційні поступки, не виносивши це на публіку і не створюючи всіляких внутрішніх проблем".

Росія раніше категорично відкидала розміщення військ будь-яких країн НАТО в Україні в рамках мирного врегулювання.
