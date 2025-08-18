Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Німеччині виключили розміщення свого війська в Україні

 

Німецький міністр закордонних справ Йоганн Вадефуль заявив, що його країна не розміщуватиме військового контингенту в Україні.

Про це він заявив в подкасті Table Media, передає українська редакція Deutsche Welle.

«Бундесвер уже розмістив бригаду в Литві. Додаткове розміщення німецьких солдатів в Україні, ймовірно, стало б для нас занадто великим навантаженням», - пояснив міністр.

Проте, наголосив він, Німеччина повинна відігравати важливу роль у можливому забезпеченні миру в Україні.

«Україні потрібні гарантії безпеки. США дали зрозуміти, що готові на це. Тепер треба подивитися, що можна реалізувати спільно з європейцями», - зауважив Вадефуль.

А от наприкінці 2024 року тоді ще кандидат у канцлери Німеччини Фрідріх Мерц вважав, що для участі його країни у миротворчій місії в Україні потрібен міжнародний мандат та згода росії.

Напередодні «коаліція охочих» після спільної наради з українським президентом Володимиром Зеленським запевнила, що готова відіграти роль у забезпеченні гарантій безпеки для України, розмістивши свій військовий контингент на її території.

Спецпредставник президента США Стів Віткофф казав, що під час зустрічі на Алясці глава рф володимир путін та Дональд Трамп домовилися про «надійні гарантії безпеки» для України, зокрема про захист за аналогом статті 5 НАТО.

Що таке «коаліція охочих»?

У березні партнери України створили «коаліцію охочих» для захисту та гарантування миру в Україні. Кожна країна-член коаліції сама вирішить, який внесок їй зробити.

Очікується, що «коаліція охочих» зможе відправити до України миротворчий контингент. За словами прем'єра Великої Британії Кіра Стармера, чисельність західних військових становитиме «понад 10 тисяч військовослужбовців». Ймовірно, основна частина цих сил складатиметься з військових із Великої Британії та Франції.

10 квітня європейські міністри оборони відвідали нові переговори «коаліції охочих», яка обʼєднала близько 30 держав. Після зустрічі AFP писало, що шість країн, включно з Великою Британією, Францією та країнами Балтії, готові розгорнути свої війська в Україні.
За матеріалами: hromadske.ua
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2589
  0,0812
 0,20
EUR
 1
 48,1739
  0,1320
 0,27

Курс обміну валют на сьогодні, 10:16
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0067  0,08 0,20 41,5723  0,06 0,15
EUR 47,9730  0,06 0,13 48,6427  0,04 0,09

Міжбанківський ринок на сьогодні, 15:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2800  0,03 0,07 41,3100  0,03 0,07
EUR 48,1800  0,07 0,15 48,2200  0,06 0,13

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес