У Німеччині виключили розміщення свого війська в Україні

Німецький міністр закордонних справ Йоганн Вадефуль заявив, що його країна не розміщуватиме військового контингенту в Україні.

Про це він заявив в подкасті Table Media, передає українська редакція Deutsche Welle.

«Бундесвер уже розмістив бригаду в Литві. Додаткове розміщення німецьких солдатів в Україні, ймовірно, стало б для нас занадто великим навантаженням», - пояснив міністр.

Проте, наголосив він, Німеччина повинна відігравати важливу роль у можливому забезпеченні миру в Україні.

«Україні потрібні гарантії безпеки. США дали зрозуміти, що готові на це. Тепер треба подивитися, що можна реалізувати спільно з європейцями», - зауважив Вадефуль.

А от наприкінці 2024 року тоді ще кандидат у канцлери Німеччини Фрідріх Мерц вважав, що для участі його країни у миротворчій місії в Україні потрібен міжнародний мандат та згода росії.

Напередодні «коаліція охочих» після спільної наради з українським президентом Володимиром Зеленським запевнила, що готова відіграти роль у забезпеченні гарантій безпеки для України, розмістивши свій військовий контингент на її території.

Спецпредставник президента США Стів Віткофф казав, що під час зустрічі на Алясці глава рф володимир путін та Дональд Трамп домовилися про «надійні гарантії безпеки» для України, зокрема про захист за аналогом статті 5 НАТО.

Що таке «коаліція охочих»?

У березні партнери України створили «коаліцію охочих» для захисту та гарантування миру в Україні. Кожна країна-член коаліції сама вирішить, який внесок їй зробити.

Очікується, що «коаліція охочих» зможе відправити до України миротворчий контингент. За словами прем'єра Великої Британії Кіра Стармера, чисельність західних військових становитиме «понад 10 тисяч військовослужбовців». Ймовірно, основна частина цих сил складатиметься з військових із Великої Британії та Франції.

10 квітня європейські міністри оборони відвідали нові переговори «коаліції охочих», яка обʼєднала близько 30 держав. Після зустрічі AFP писало, що шість країн, включно з Великою Британією, Францією та країнами Балтії, готові розгорнути свої війська в Україні.