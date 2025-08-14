У ЄС заперечили можливе ослаблення санкцій проти РФ: 19-й пакет можуть ухвалити у вересні

Європейський Союз не збирається скасовувати чи ослаблювати запроваджені санкції проти Росії, натомість готує новий, 19-й санкційний пакет, який може бути ухвалений вже у вересні 2025 року.

Як передає кореспондентка "Європейської правди", про це у четвер, 14 серпня, заявила заступниця головної речниці Європейської комісії Аріанна Подеста.

Євросоюз наразі не обговорює скасування санкцій проти Росії, а навпаки планує посилити санкційний тиск на Росію.

"Дозвольте мені бути абсолютно чіткою. Європа зберігатиме тиск на Росію... Ми вже ухвалили 18 пакетів санкцій і працюємо над 19-м", - заявила Подеста.

Вона висловила сподівання, що ЄС зможе ухвалити 19-й пакет санкцій проти Росії вже наступного місяця - тобто, у вересні.

"Ми знаємо, що санкції працюють, і ми зберігатимемо тиск на Росію. Усе інше - це чисті спекуляції. Реальність: Європа продовжує зберігати повний тиск на Росію", - наголосила Аріанна Подеста.

Два європейські посадовці та дипломати чотирьох держав, що працюють в Брюсселі і обізнані з процесами навколо запровадження та виконання санкцій ЄС проти Росії, з якими спілкувалася кореспондентка "Європейської правди", також заявили, що обговорення ослаблення чи скасування санкцій наразі не ведеться навіть на технічному рівні.

"Це питання зараз не на порядку денному. Навпаки, триває робота щодо посилення санкційного тиску на Росію, її економіку, щоб зменшити її спроможність вести війну проти України. Обговорюється новий, 19-й пакет санкцій", - підтвердив один зі співрозмовників "ЄвроПравди".

Раніше у західних ЗМІ з'явилася інформація про те, що союзники України нібито вже розглядають пом'якшення санкцій проти РФ у разі перемир'я.