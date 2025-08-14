Україна готується ратифікувати угоду про сторічне партнерство з Британією у серпні

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна у серпні планує ратифікувати угоду про сторічне партнерство з Великою Британією.

Як пише "Європейська правда", про це глава держави розповів у своєму Telegram у четвер.

Зеленський 14 серпня зустрівся у Лондоні з прем'єром Британії Кіром Стармером та, серед іншого, обговорив із ним угоду про сторічне партнерство між двома країнами.

"Вже в серпні Україна готується її (угоду. - Ред.) ратифікувати, і як результат зможемо провести формат розширеної зустрічі Україна-Британія", - повідомив глава держави.

2 серпня президент Зеленський подав до Верховної Ради проєкт закону про ратифікацію угоди про сторічне партнерство між Україною та Великою Британією.

Україна та Британія 16 січня підписали історичну угоду про сторічне партнерство задля поглиблення безпекових зв'язків та зміцнення партнерства для майбутніх поколінь.

Ця угода була укладена на основі безпекової угоди, підписаної 12 січня 2024 року.

Фактично нова угода розширює співпрацю Києва і Лондона у сфері безпеки та продовжує її з десятирічного на сторічний термін.

Документ охоплює співпрацю у питаннях безпеки та оборони, морській сфері, економіці, енергетиці, правосудді (включаючи міжнародне), протидії дезінформації тощо.