Зеленський: Ніхто, крім Європи, не дає гарантій безпеки

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Європа є наразі єдиним партнером, який надає Україні гарантії безпеки, зокрема через фінансування потреб армії, і наполіг на її участі в будь-яких переговорах щодо припинення війни. Про це він сказав на зустрічі з журналістами у вівторок, 12 серпня.

"Для мене дуже важлива присутність Європи, тому що поки що ніхто, окрім Європи, гарантій безпеки нам не дає. Навіть у фінансовому плані, фінансування потреб нашої армії - це гарантія безпеки", - цитують президента українські ЗМІ.

"Гарантії безпеки передусім"

Зеленський зазначив, що американська сторона не заперечує проти участі Європи як свідка можливих домовленостей, але Україна потребує чітких гарантій. "Чому я наполягав? Тому що в будь-яких домовленостях у мене немає ніяких гарантій безпеки. Економічні - це ЄС. І я хочу, щоб ми знали, коли ми будемо в ЄС, бо нас постійно блокують", - додав український президент.

Зеленський окреслив свій план завершення війни: "Він дуже простий: ceasefire (припинення вогню. - Ред.) і за час ceasefire ми повинні обговорити і вирішити питання, при медіації США і при зрозумілих гарантіях безпеки - хто що спроможний гарантувати? Наприклад: що спроможна гарантувати Європа, що спроможні гарантувати США, що спроможні гарантувати "рускіє". Повинна бути погоджена позиція".

Зеленський: Донбас треба Росії для підготовки нової війни

Водночас наразі, на думку глави української держави, Росія не готова відмовлятися від вже захоплених нею територій, себто про обмін землями, щодо якого комунікував Трамп, не йдеться. "По великому рахунку, вони пропонують просто не наступати далі, а не вийти звідкись. І, я думаю, в цьому суть. Тому що ситуація, коли вийти з Донбасу - це умова ceasefire, то це обмін достатньо умовний. Це говорить про те, що тобі пропонують вийти з території, яку ти контролюєш, і за це ceasefire, тобто далі не буде наступу", - каже президент.

Водночас Зеленський відкинув можливість відмови України від Донбасу, нагадавши, що саме Росія незаконно окупувала частину територій, а землі України не є приватною власністю. "Донбас для руських - це плацдарм для майбутнього нового наступу. Якщо ми вийдемо з Донбасу по своїй волі або на нас будуть тиснути, ми відкриємо третю війну", - переконаний Зеленський.

Він наголосив, що питання територій прямо пов'язане з гарантіями безпеки для України, пропозиції яких від США поки не лунають. "Вийти з Донеччини? А в чому компроміс? Ми будемо в НАТО? В ЄС? Я нічого не чув - просто жодної пропозиції, яка б гарантувала, що завтра не почнеться нова війна й Путін не спробує окупувати ще щонайменше Дніпро, Запоріжжя та Харків", - зазначив президент України.

Ці заяви пролунали напередодні віртуальних переговорів 13 серпня за участі Зеленського, президента США Дональда Трампа, віцепрезидента Джей Ді Венса та європейських лідерів, організованих Німеччиною. Вони відбудуться на тлі занепокоєння європейських лідерів щодо можливого виключення України з процесу ухвалення рішень на саміті Трампа і Путіна щодо війни РФ в Україні, запланованого на 15 серпня в Алясці.



