Чеський міністр провів зустріч із власником УП Фіалою на тлі чуток про санкції

 

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський зустрівся із чеським підприємцем та інвестором Томашем Фіалою, який, серед іншого, є засновником інвестиційної компанії Dragon Capital і власником інтернет-групи "Українська правда".

Як повідомляє "Європейська правда", про це Ліпавський розповів у своєму X,

Міністр зазначив, що під час закордонних візитів намагається висловити підтримку успішним чехам за кордоном.

"В Україні один з них - Томаш Фіала, успішний бізнесмен та інвестор. Дякую за цікаву зустріч та погляди щодо поточної ситуації", - зазначив Ян Ліпавський.

Численні дипломатичні джерела "Європейської правди" стверджують, що до атаки на антикорупційні інституції в Офісі президента розглядали можливість запровадити санкції проти Фіали, щоби вплинути таким чином на інтернет-групу "Українська правда", власником якої він є. Тоді, у тому числі завдяки впливу західних партнерів, вдалося запобігти цьому кроку.
Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4268
  0,0222
 0,05
EUR
 1
 48,0758
  0,1211
 0,25

Курс обміну валют на сьогодні, 10:07
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0959  0,02 0,06 41,6196  0,04 0,10
EUR 47,8274  0,17 0,36 48,4941  0,18 0,38

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3800  0,07 0,18 41,3950  0,07 0,17
EUR -  - - -  - -

