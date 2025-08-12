Фінансові новини
12.08.25
- 23:46
RSS
мапа сайту
Банки та банківські технології
Чеський міністр провів зустріч із власником УП Фіалою на тлі чуток про санкції
17:28 12.08.2025 |
Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський зустрівся із чеським підприємцем та інвестором Томашем Фіалою, який, серед іншого, є засновником інвестиційної компанії Dragon Capital і власником інтернет-групи "Українська правда".
Як повідомляє "Європейська правда", про це Ліпавський розповів у своєму X,
Міністр зазначив, що під час закордонних візитів намагається висловити підтримку успішним чехам за кордоном.
"В Україні один з них - Томаш Фіала, успішний бізнесмен та інвестор. Дякую за цікаву зустріч та погляди щодо поточної ситуації", - зазначив Ян Ліпавський.
Численні дипломатичні джерела "Європейської правди" стверджують, що до атаки на антикорупційні інституції в Офісі президента розглядали можливість запровадити санкції проти Фіали, щоби вплинути таким чином на інтернет-групу "Українська правда", власником якої він є. Тоді, у тому числі завдяки впливу західних партнерів, вдалося запобігти цьому кроку.
