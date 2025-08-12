Авторизация

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Українську турель «Буря» успішно інтегрували в естонський безпілотний комплекс THeMIS

14:31 12.08.2025 | Політика

Політика

Українську турель «Буря» успішно інтегрували в естонський безпілотний комплекс THeMIS

 

Українська defence tech компанія Frontline у співпраці з естонським виробником робототехніки Milrem Robotics успішно інтегрувала гранатометну турель "Буря" під 40-мм гранатомет Mk-19 з наземним безпілотним комплексом THeMIS. Про це йдеться в пресрелізі Frontline.

Українську турель «Буря» успішно інтегрували в естонський безпілотний комплекс THeMIS

 

Ефективність інтеграції підтвердили під час тестових вогневих випробувань в Україні, які відбулися у межах оновленої програми навчання інструкторів автоматизованих турелей. Інтегрована система продемонструвала точне ураження цілей на відстані 1100+ м.

Українську турель «Буря» успішно інтегрували в естонський безпілотний комплекс THeMIS

 

"Під час випробувань бойовий наземний комплекс THeMIS продемонстрував відмінну керованість, стабільність та проходимість... Успішні стрільби також засвідчили універсальність платформи THeMIS у роботі з різними типами озброєння", - йдеться в повідомленні.

Українську турель «Буря» успішно інтегрували в естонський безпілотний комплекс THeMIS

 

За інформацією української компанії, найближчими тижнями запланована серія додаткових випробувань, спрямованих на бойове доведення системи та перевірку її стабільності в різних сценаріях застосування. Наступним етапом стане інтеграція комплексу в діючі сценарії планування місій, а також адаптація рішень під конкретні завдання на полі бою для подальшого масштабування.

Українську турель «Буря» успішно інтегрували в естонський безпілотний комплекс THeMIS

 

У Frontline зауважили, що THeMIS став першим у своєму класі безпілотним наземним комплексом, який ЗСУ залучили до виконання бойових завдань. А от гранатометна турель "Буря" перебуває на озброєнні військових підрозділів із січня 2025 року та вже виготовляється серійно.

Українську турель «Буря» успішно інтегрували в естонський безпілотний комплекс THeMIS

 
Нагадаємо, що в липні українська Frontline уклала стратегічну угоду з німецько-українським виробником дронів Quantum Systems. Угода стала новим етапом співпраці компаній. Їй передував підписаний у квітні 2025-го Меморандум про стратегічне партнерство.

За матеріалами: mezha.media
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4268
  0,0222
 0,05
EUR
 1
 48,0758
  0,1211
 0,25

Курс обміну валют на сьогодні, 10:07
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0959  0,02 0,06 41,6196  0,04 0,10
EUR 47,8274  0,17 0,36 48,4941  0,18 0,38

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3800  0,07 0,18 41,3950  0,07 0,17
EUR -  - - -  - -

Бізнес