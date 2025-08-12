Українську турель «Буря» успішно інтегрували в естонський безпілотний комплекс THeMIS

Українська defence tech компанія Frontline у співпраці з естонським виробником робототехніки Milrem Robotics успішно інтегрувала гранатометну турель "Буря" під 40-мм гранатомет Mk-19 з наземним безпілотним комплексом THeMIS. Про це йдеться в пресрелізі Frontline.

Ефективність інтеграції підтвердили під час тестових вогневих випробувань в Україні, які відбулися у межах оновленої програми навчання інструкторів автоматизованих турелей. Інтегрована система продемонструвала точне ураження цілей на відстані 1100+ м.

"Під час випробувань бойовий наземний комплекс THeMIS продемонстрував відмінну керованість, стабільність та проходимість... Успішні стрільби також засвідчили універсальність платформи THeMIS у роботі з різними типами озброєння", - йдеться в повідомленні.

За інформацією української компанії, найближчими тижнями запланована серія додаткових випробувань, спрямованих на бойове доведення системи та перевірку її стабільності в різних сценаріях застосування. Наступним етапом стане інтеграція комплексу в діючі сценарії планування місій, а також адаптація рішень під конкретні завдання на полі бою для подальшого масштабування.

У Frontline зауважили, що THeMIS став першим у своєму класі безпілотним наземним комплексом, який ЗСУ залучили до виконання бойових завдань. А от гранатометна турель "Буря" перебуває на озброєнні військових підрозділів із січня 2025 року та вже виготовляється серійно.

Нагадаємо, що в липні українська Frontline уклала стратегічну угоду з німецько-українським виробником дронів Quantum Systems. Угода стала новим етапом співпраці компаній. Їй передував підписаний у квітні 2025-го Меморандум про стратегічне партнерство.