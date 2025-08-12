Фінансові новини
- |
- 12.08.25
- |
- 23:45
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Українську турель «Буря» успішно інтегрували в естонський безпілотний комплекс THeMIS
14:31 12.08.2025 |
Українська defence tech компанія Frontline у співпраці з естонським виробником робототехніки Milrem Robotics успішно інтегрувала гранатометну турель "Буря" під 40-мм гранатомет Mk-19 з наземним безпілотним комплексом THeMIS. Про це йдеться в пресрелізі Frontline.
Ефективність інтеграції підтвердили під час тестових вогневих випробувань в Україні, які відбулися у межах оновленої програми навчання інструкторів автоматизованих турелей. Інтегрована система продемонструвала точне ураження цілей на відстані 1100+ м.
"Під час випробувань бойовий наземний комплекс THeMIS продемонстрував відмінну керованість, стабільність та проходимість... Успішні стрільби також засвідчили універсальність платформи THeMIS у роботі з різними типами озброєння", - йдеться в повідомленні.
За інформацією української компанії, найближчими тижнями запланована серія додаткових випробувань, спрямованих на бойове доведення системи та перевірку її стабільності в різних сценаріях застосування. Наступним етапом стане інтеграція комплексу в діючі сценарії планування місій, а також адаптація рішень під конкретні завдання на полі бою для подальшого масштабування.
У Frontline зауважили, що THeMIS став першим у своєму класі безпілотним наземним комплексом, який ЗСУ залучили до виконання бойових завдань. А от гранатометна турель "Буря" перебуває на озброєнні військових підрозділів із січня 2025 року та вже виготовляється серійно.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|СБУ вдруге за тиждень вдарила по терміналу зберігання «Шахедів» у Татарстані
ТОП-НОВИНИ
|Бюрократія в Україні гальмує виробництво боєприпасів – очільник Rheinmetall
|Зеленський припустив, що Київ погодиться лишити під контролем росії вже окуповані території, але не більше — Telegraph
|Трамп не задоволений потребою змінювати Конституцію України для обміну територіями
|Віртуальні переговори з главами європейських держав, Зеленським і Трампом пройдуть у середу - Мерц
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|BAGO — новий безкоштовний сайт оголошень Дніпра
|Доставка посилок із Дубая в Україну: як це працює і що важливо знати
У РУБРИЦІ
|Україна зможе щомісячно купувати зброю на суму $1-1,5 млрд завдяки програмі PURL – Зеленський
|Томаш Фіала став прямим власником Української правди
|СБУ вдруге за тиждень вдарила по терміналу зберігання «Шахедів» у Татарстані
|Чеський міністр провів зустріч із власником УП Фіалою на тлі чуток про санкції
|Суд не відсторонив від посади голову Антимонопольного комітету
|В Болгарії проходять обшуки за запитом НАБУ у справі про корупційну купівлю зброї
|Українську турель «Буря» успішно інтегрували в естонський безпілотний комплекс THeMIS
Бізнес
|Власник бренду Fabergé продав його за $50 мільйонів
|Nvidia та AMD виплачуватимуть США 15% від продажів чипів у Китаї
|Медична допомога без лікаря: NASA і Google тестують ШІ-асистента для дальніх космічних місій
|Китай вимагає від США послаблення експортних обмежень на чіпи – FT
|ЄС хоче зробити потяги швидшими та доступнішими за літаки, готується план
|«Найрозумніший ШІ» Grok 4 тепер доступний безкоштовно, але є нюанс...
|Вас почули: OpenAI повернула GPT-4o в ChatGPT на тлі незадоволення GPT-5