Мерц розповів про принципи підтримки України

Фрідріха Мерца (Friedrich Merz) називають "зовнішньополітичним канцлером". Виступаючи в середу, 14 травня, у Бундестазі з першою урядовою заявою в новій ролі, глава німецького уряду виправдав імідж - левова частка його 45-хвилинної промови була присвячена зовнішній політиці.

Уже з перших хвилин лідер консервативного Християнсько-демократичного союзу (ХДС) заговорив про війну Росії проти України, в якій, як він сказав, вирішується доля континенту. "Уже понад три роки російські війська лютують в Україні, щодня вбивають жінок і дітей, цивільних і військових. Жертвами війни стали сотні тисяч, - сказав Мерц, і, зробивши паузу, додав: "І з російського боку теж".

Схожа риторика звучала і від його попередника в кріслі канцлера, соціал-демократа Олафа Шольца (Olaf Scholz), який тепер - звичайний депутат Бундестагу. Мерц похвалив його, назвавши реакцію Шольца на війну Росії проти України "історичною". Це були незвичні слова з вуст політика, який, коли був головою опозиції, критикував Шольца за нерішучість. Шольц вислухав похвалу без жодного прояву емоцій.

Мерц продовжив розповідати про свої перші закордонні візити - до Парижу, Варшави, Брюсселю та Києва, куди він їздив 10 травня разом із лідерами Франції, Британії та Польщі. "Нас усіх об'єднує те, що ми хочемо справедливого, довготривалого і надійного миру в Україні - краще сьогодні, ніж завтра", - сказав Мерц, зірвавши оплески.

Три принципи Мерца в підтримці України

Виступаючи в Бундестазі, очільник коаліційного уряду консерваторів із блоку ХДС/ХСС і соціал-демократів сформулював три принципи в підтримці Німеччиною України. Перший - підтримка продовжиться, але ФРН "не є і не хоче ставати стороною" війни. Це теза, в якій позиції Мерца і Шольца дослівно збігаються. При цьому ФРН і не є стороннім третім чи "нейтральним посередником" додав Мерц.

Другим своїм принципом канцлер назвав те, що спільні зусилля європейців, американців та інших - у їхніх же власних інтересах. "Хто вірить, що Росія задовольниться перемогою над Україною або анексією частини територій країни - помиляється", - сказав Мерц. Він навів як приклад напади і вбивства, кібератаки, диверсії, шпигунство і дезінформацію в Європі. У більшості випадків це - "робота російського державного керівництва та його помічників", упевнений Мерц.

Відповіддю канцлер ФРН назвав політику стримування і посилення обороноздатності, з чим пов'язаний і його третій принцип - канцлер виступив проти "миру під диктовку", нав'язаного Москвою проти волі України. Мерц сподівається, що цю позицію розділятимуть усі не тільки в Європі, а й у США, над чим, за його словами, триває робота.

Посилення обороноздатності Німеччини, інвестиції в Бундесвер - також стало однією з центральних тем промови Мерца. Він оголосив своєю метою створення в Німеччині "найсильнішої конвенційної армії в Європі". На цих словах міністр оборони Борис Пісторіус (Boris Pistorious) і міністр закордонних справ Йоганн Вадефуль (Johann Wadephul), які сиділи в ложі уряду, переглянулися. Ще до вступу на посаду нового уряду Мерц ініціював у Бундестазі зняття конституційних обмежень на борги для інвестицій в армію.

Ці інвестиції можуть стати аргументом Мерца в розмовах з президентом США Дональдом Трампом, який вимагає від європейських партнерів по НАТО збільшення витрат на оборону. Канцлер розповів у Бундестазі, що вже двічі говорив із Трампом телефоном, зокрема про "30-денне перемир'я в Україні без попередніх умов". За його словами, він вдячний Трампу за підтримку зусиль європейців.

Мерц нічого не сказав про постачання Україні німецьких крилатих ракет TAURUS, про що він говорив, коли був главою опозиції. Напередодні його партнери по коаліції, соціал-демократи, підтвердили свою позицію проти поставок цих ракет. Чи будуть вони передані й коли - питання не тільки відкрите, а й засекречене. Одним із перших рішень уряду Мерца стала відмова від публікації кількості та видів озброєнь, переданих Києву. Це дало співголові ультраправої опозиційної партії "Альтернатива для Німеччини" (АДН) Аліс Вайдель (Alice Weide) привід звинуватити в Бундестазі новий уряд у намірі таємно передати Україні ракети TAURUS і, як вона вважає, ризикувати втягуванням Німеччини у військове протистояння з Росією.

Економіці - зростання, міграції - обмеження

У внутрішній політиці основна теза Мерца - Німеччина може сама, спираючись на внутрішні ресурси, повернути собі втрачену силу, насамперед в економіці, яка переживає третій рік рецесії поспіль. Як? Канцлер повторив обіцянки з коаліційного договору - інвестиції, цифровізація, дебюрократизація.

Не оминув Мерц стороною й один із центральних пунктів своєї передвиборчої програми - обмеження нелегальної міграції. Він сказав, що Німеччина "була, є і буде міграційною країною" - словосполучення, яке на початку нульових викликало в країні суперечки, особливо в партії канцлера.

Мерц планує посилити контроль над міграцією і збільшити кількість депортацій нелегалів, але паралельно і поліпшити інтеграцію в суспільстві та на ринку праці тих, хто залишається. Як зазначають оглядачі, схожі обіцянки лунали в м'якшій формі й від попередніх урядів, тож швидких результатів ніхто не очікує.