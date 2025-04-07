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У ПАРЄ голосуватимуть щодо притягнення до відповідальності РФ за агресію проти України
14:17 07.04.2025 |
Сесія Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) голосуватиме за резолюцію про необхідність притягнення до відповідальності РФ за агресію проти України.
Про це повідомила член постійної делегації Верховної Ради у ПАРЄ Євгенія Кравчук на своїй сторінці у Facebook.
Голосування щодо резолюції відбудеться 9 квітня.
"Весняна сесія ПАРЄ офіційно розпочалася! Затвердили порядок тижня. Важлива резолюція буде прийнята в середу - за результатами дебатів за терміновою процедурою "Війна агресії Росії проти України: необхідність притягнення до відповідальності, уникнення безкарності" (Russian war of aggression against Ukraine: the need for accountability, avoiding impunity)", - написала Кравчук.
За словами Кравчук, резолюція охопить питання створення Спеціального трибуналу за злочин агресії, міжнародного механізму компенсацій та притягнення до відповідальності за воєнні злочини, геноцид і злочини проти людяності.
"Агресор має знати, що за злочини доведеться відповідати - і політично, і юридично, і фінансово. Інакше повторення буде лише питанням часу", - підкреслила народний депутат.
Як повідомляла "Європейська правда", група держав (Core Group) зі створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України завершила підготовку технічних і юридичних документів для його запуску на базі Ради Європи.
Тим часом у Гаазі наприкінці березня пройшло перше засідання Міжурядового переговорного комітету щодо міжнародного договору зі створення Комісії з розгляду заяв для України.
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