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АНАЛІТИКА

У ПАРЄ голосуватимуть щодо притягнення до відповідальності РФ за агресію проти України

 

Сесія Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) голосуватиме за резолюцію про необхідність притягнення до відповідальності РФ за агресію проти України.

Про це повідомила член постійної делегації Верховної Ради у ПАРЄ Євгенія Кравчук на своїй сторінці у Facebook.

Голосування щодо резолюції відбудеться 9 квітня.

"Весняна сесія ПАРЄ офіційно розпочалася! Затвердили порядок тижня. Важлива резолюція буде прийнята в середу - за результатами дебатів за терміновою процедурою "Війна агресії Росії проти України: необхідність притягнення до відповідальності, уникнення безкарності" (Russian war of aggression against Ukraine: the need for accountability, avoiding impunity)", - написала Кравчук.

За словами Кравчук, резолюція охопить питання створення Спеціального трибуналу за злочин агресії, міжнародного механізму компенсацій та притягнення до відповідальності за воєнні злочини, геноцид і злочини проти людяності.

"Агресор має знати, що за злочини доведеться відповідати - і політично, і юридично, і фінансово. Інакше повторення буде лише питанням часу", - підкреслила народний депутат.

Як повідомляла "Європейська правда", група держав (Core Group) зі створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України завершила підготовку технічних і юридичних документів для його запуску на базі Ради Європи.

Тим часом у Гаазі наприкінці березня пройшло перше засідання Міжурядового переговорного комітету щодо міжнародного договору зі створення Комісії з розгляду заяв для України.
За матеріалами: Європейська правда
Ключові теги: ЄС, Росія
 

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