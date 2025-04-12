Фінансові новини
- |
- 12.04.25
- |
- 02:06
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Єрмак: Україна разом із партнерами працює над повним припиненням вогню
23:51 11.04.2025 |
Україна спільно з міжнародними партнерами прагне досягти повного припинення вогню, яке стане основою для тривалого миру, сказав керівник Офісу президента Андрій Єрмак, передає пресслужба ОП.
За його словами, забезпечити режим тиші має незалежна та дієва система моніторингу за участі українських партнерів.
«Про енергетичне перемир'я після Кривого Рогу якось навіть говорити складно. Потрібно говорити про повне припинення вогню, дуже чіткий моніторинг і контроль. Важливо, щоб цей контроль забезпечили американці. Із залученням наших європейських партнерів, якщо вони готові», - зазначив Андрій Єрмак, додавши, що 30 днів достатньо для оцінки ефективності таких домовленостей.
Україна також наполягає на гуманітарному треку - звільненні полонених та поверненні депортованих дітей. За словами радниці керівника ОП Дарії Зарівної, ці питання залишаються пріоритетними.
Заступник керівника Офісу президента Павло Паліса, своєю чергою, наголосив, що головною гарантією безпеки мають стати сучасні Сили оборони, здатні унеможливити повторення 24 лютого 2022 року.
Також, за його словами, тривають консультації щодо можливої присутності іноземного контингенту в Україні. Відповідну пропозицію Україна вже передала партнерам, які вивчають її з військового та політичного погляду.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що протягом місяця після відмови Росії щодо тимчасового припинення вогню російська армія випустила по Україні майже 70 ракет різних типів, понад 2200 ударних БпЛА типу «Шахед» і понад 6000 керованих авіаційних бомб. Сибіга підкреслив, що Україна підтримала ініціативу припинення вогню без жодних умов, тоді як Росія не лише відкинула її, а й висунула свої вимоги та водночас посилила ракетно-дронові атаки проти мирного населення.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|NYT: США посилили умови угоди з Україною щодо надр
|Британія і Франція представлять Трампу план «сил заспокоєння» в Україні протягом кількох тижнів – Bloomberg
|Оподаткують всі доходи, отримані через інтернет: Гетманцев розкрив деталі законопроєкту Мінфіну
|У Раді під приводом захисту ВПК анонсували обмеження інформації з реєстрів для всіх
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Штраф за відсутність страховки у 2025 році: які нові суми?
У РУБРИЦІ
|Reuters: республіканці непублічно обурюються роллю Віткоффа в переговорах щодо України
|Посланник Трампа запропонував передати Росії частину територій України
|Єрмак: Україна разом із партнерами працює над повним припиненням вогню
|NYT: США посилили умови угоди з Україною щодо надр
|Мінюст України найняв юрфірму Hogan Lovells US для роботи над угодою з США
|Умєров пропонує провести наступний «Рамштайн» в Україні
|Британія і Франція представлять Трампу план «сил заспокоєння» в Україні протягом кількох тижнів – Bloomberg
Бізнес
|Аналітики Goldman Sachs, UBS і Mizuho знизили прогнозні ціни акцій Tesla
|Для штучного інтелекту до 2030 року потрібно буде вчетверо більше електроенергії
|OpenAI подала до суду на Ілона Маска за перешкоджання розвитку компанії
|Космічна Star Citizen зібрала понад $800 мільйонів, а релізу все ще не видно
|Прибуток Samsung випередив прогнози через різкий попит, спричинений митами Трампа
|Трамп пригрозив 100% митом найбільшому у світі виробнику мікросхем
|Microsoft тестує оновлений Copilot Vision, який може "бачити" ваш екран і додатки