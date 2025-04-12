Єрмак: Україна разом із партнерами працює над повним припиненням вогню

Україна спільно з міжнародними партнерами прагне досягти повного припинення вогню, яке стане основою для тривалого миру, сказав керівник Офісу президента Андрій Єрмак, передає пресслужба ОП.

За його словами, забезпечити режим тиші має незалежна та дієва система моніторингу за участі українських партнерів.

«Про енергетичне перемир'я після Кривого Рогу якось навіть говорити складно. Потрібно говорити про повне припинення вогню, дуже чіткий моніторинг і контроль. Важливо, щоб цей контроль забезпечили американці. Із залученням наших європейських партнерів, якщо вони готові», - зазначив Андрій Єрмак, додавши, що 30 днів достатньо для оцінки ефективності таких домовленостей.

Україна також наполягає на гуманітарному треку - звільненні полонених та поверненні депортованих дітей. За словами радниці керівника ОП Дарії Зарівної, ці питання залишаються пріоритетними.

Заступник керівника Офісу президента Павло Паліса, своєю чергою, наголосив, що головною гарантією безпеки мають стати сучасні Сили оборони, здатні унеможливити повторення 24 лютого 2022 року.

Також, за його словами, тривають консультації щодо можливої присутності іноземного контингенту в Україні. Відповідну пропозицію Україна вже передала партнерам, які вивчають її з військового та політичного погляду.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що протягом місяця після відмови Росії щодо тимчасового припинення вогню російська армія випустила по Україні майже 70 ракет різних типів, понад 2200 ударних БпЛА типу «Шахед» і понад 6000 керованих авіаційних бомб. Сибіга підкреслив, що Україна підтримала ініціативу припинення вогню без жодних умов, тоді як Росія не лише відкинула її, а й висунула свої вимоги та водночас посилила ракетно-дронові атаки проти мирного населення.