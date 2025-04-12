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АНАЛІТИКА

Посланник Трампа запропонував передати Росії частину територій України

 

Спецпосланник США Стів Віткофф запропонував передати Росії право власності на чотири східні області України задля досягнення припинення вогню, заявив він на зустрічі з Дональдом Трампом після переговорів із представником Путіна у Вашингтоні минулого тижня, повідомляє Reuters з посиланням на джерела у п'ятницю.

Менше ніж за 48 годин після неформальної зустрічі з підсанкційним російським представником Кирилом Дмитрієвим, Віткофф зустрівся з Дональдом Трампом у Білому домі та передав цю пропозицію як "найшвидший шлях до миру".

Водночас генерал Кіт Келлог, президентський посланець в Україні, виступив проти такої ініціативи, наголосивши, що: "Київ не погодиться на односторонню передачу територій", - йдеться в повідомленні.

Пропозиції Віткоффа розкритикували в Конгресі, а його неофіційна зустріч із підсанкційним російським послом викликала занепокоєння в Білому домі.

На фоні заблокованих домовленостей щодо часткового припинення вогню Трамп наполягає на мирному рішенні до травня.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США, Росія
 

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