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Посланник Трампа запропонував передати Росії частину територій України
23:53 11.04.2025 |
Спецпосланник США Стів Віткофф запропонував передати Росії право власності на чотири східні області України задля досягнення припинення вогню, заявив він на зустрічі з Дональдом Трампом після переговорів із представником Путіна у Вашингтоні минулого тижня, повідомляє Reuters з посиланням на джерела у п'ятницю.
Менше ніж за 48 годин після неформальної зустрічі з підсанкційним російським представником Кирилом Дмитрієвим, Віткофф зустрівся з Дональдом Трампом у Білому домі та передав цю пропозицію як "найшвидший шлях до миру".
Водночас генерал Кіт Келлог, президентський посланець в Україні, виступив проти такої ініціативи, наголосивши, що: "Київ не погодиться на односторонню передачу територій", - йдеться в повідомленні.
Пропозиції Віткоффа розкритикували в Конгресі, а його неофіційна зустріч із підсанкційним російським послом викликала занепокоєння в Білому домі.
На фоні заблокованих домовленостей щодо часткового припинення вогню Трамп наполягає на мирному рішенні до травня.
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