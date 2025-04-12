Умєров пропонує провести наступний «Рамштайн» в Україні

Міністерство оборони України розглядає можливість провести наступну зустріч країн-лідерів та країн-учасниць тематичних збройових коаліцій у форматі «Рамштайн» в Україні з залученням представників Сил оборони та ОПК.

Про це заявив керівник оборонного відомства Рустем Умєров під час спілкування з пресою за підсумками зустрічі у форматі «Рамштайн» у Брюсселі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Рамштайн» - це дуже важлива платформа для нас, це основна платформа для поставок озброєння, військової техніки й боєприпасів. Кожна країна, яка надає нам таку підтримку, є дуже важливою. Ми говорили з керівниками всіх коаліцій - їх зараз дев'ять, сьогодні підписали угоду про нову коаліцію з РЕБ. Будемо продовжувати співпрацю з усіма. Буду пропонувати провести їх зустріч в Україні, щоб колеги по кожній з коаліцій могли приїхати в Україну, поспілкуватися не лише з нами, а й з представниками Сил безпеки й оборони, та залучити наш ОПК - це буде такий новий формат. Про конкретні кроки доповімо дещо пізніше», - сказав Умєров.

Він зауважив, що у сьогоднішній зустрічі Контактної групи з питань оборони України взяли участь міністри з країн Європи, Азії, а також Сполучені Штати. Українська сторона поінформувала їх про безпекову ситуацію та презентували ключові потреби України, як термінові, так і довгострокові.

Фокус уваги був зосереджений на поставках засобів протиповітряної оборони та ракет-перехоплювачів, на постачанні ракет, артилерії, боєприпасів, броньованої техніки, а також на продовженні фінансування.

«Дуже вдячний партнерам за підтримку. Сьогодні ми отримали 21 мільярд євро, і це дуже потужні пакети та суттєва підтримка», - сказав Умеров.