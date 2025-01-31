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Німецький стартап відправляє в Україну 30 роботів для фронту

Німецький стартап відправляє в Україну 30 роботів для фронту

 

Три десятки оснащених штучним інтелектом самохідних роботів Gereon RCS невдовзі надійдуть у розпорядження Збройних сил України, повідомив DW німецький виробник ARX Robotics. Закупівлю інноваційного обладнання профінансував уряд Німеччини, зазначила директорка компанії з розвитку бізнесу Роберта Рандерат (Roberta Randerath).

Доставляти боєприпаси і вивозити поранених

Основні завдання роботів - доставляти на передові бойові позиції вантажі (продовольство або боєприпаси) та евакуювати поранених. Перш за все, йдеться про те, щоби зберегти життя бійців на найбільш небезпечних ділянках фронту. Але є й інша важлива перевага застосування наземних безпілотників. "Якщо пораненого бійця треба терміново евакуювати з передової позиції, без робота це мають робити кілька його товаришів. Евакуація побратима не лише ризикована для них, але й послаблює і наражає на небезпеку тих, хто залишається утримувати позицію. Адже людей в умовах бою не вистачає", - пояснює Рандерат.

Німецький стартап відправляє в Україну 30 роботів для фронту

 

Уроки бойових дій в Україні

Прототипи роботів Gereon RCS торік вже зарекомендували себе на навчаннях НАТО у Словаччині й Литві. Ще минулого літа кілька таких дронів було доправлено до України, де бійці Збройних сил України випробовували їх у координації з німецькими фахівцями. Застосування на полі бою дозволило пристосувати обладнання до реальних умов, каже Рандерат.

Представниця ARX Robotics звернула увагу, зокрема, й на пристосування наземних дронів до сучасних засобів радіоелектронної боротьби. "Якщо зв'язок з роботом втрачено через радіозавади, він раніше мав функцію "повернення додому" в режимі автопілоту. Однак повернення "додому" під спостереженням ворога фактично викривало позиції, звідки здійснюється управління. Тому цю функцію змінили на "повернення у визначене місце", звідки робота можна евакуювати", - розповідає Рандерат.

За її словами, роботів запрограмували таким чином, щоб у разі потрапляння в руки ворога автоматично самознищувалася операційна система, аби противник не міг зламати чи скопіювати програмне забезпечення.

Випробування виявили й інші недоліки, які вже усунено. "Перші прототипи мали функцію автоматичного ручного гальма, якщо батарея розряджалася. Але на полі бою стало зрозумілим, що робота на ручному гальмі важко відтягнути у безпечне місце для зарядження", - наводить приклад Рандерат. За її словами, з урахуванням практичного досвіду було зроблено також все, щоби зробити роботів максимально легкими і компактними, щоб їх було зручно підвозити на позиції на легкових авто або пікапах. Адже вантажівки зазвичай стають пріоритетною ціллю для ворожих безпілотників.

Гусеничний хід замість коліс дає наземним безпілотикам кращу прохідність в умовах бездоріжжя. Шасі оснащені м'якими ресорами, що важливо для транспортування поранених.

Швидке навчання операторів

Як розповіли DW у ARX Robotics, навчання операторів Gereon RCS, як очікується, триватиме лічені години. Керування роботами здійснюється за допомогою планшету, вони натреновані для орієнтування на місцевості і виконання завдань за допомогою штучного інтелекту, отже не потребуватимуть складного пілотування.

У компанії відмовилися повідомити вартість роботів, однак зазначають, що вона є "економічно виправданою" навіть з урахуванням ризику знищення. "Ми змогли запропонувати 30 одиниць техніки за гроші, за які можна було закупити 3 інші одиниці техніки. Ми відмовилися від важкої броні на користь легкості, маневреності й нижчої собівартості", - пояснює Рандерат. Вона говорить про потребу Збройних сил України у безпілотних роботах "у тризначному порядку".

Німецький стартап відправляє в Україну 30 роботів для фронту

 

Взаємодія систем на небі і на землі

Наземні безпілотники побудовані за принципом модульності - їх легко можна адаптувати за допомогою змінних модулів під функцію транспортування вантажів або поранених бійців. Крім того, передбачене використання модулів-ретрансляторів для підсилення радіосигналу. Ця функція стає дедалі важливішою з огляду на необхідність гармонізувати наземні роботи для взаємодії з безпілотними системами у повітрі.

"Наземні роботи можуть використовуватися як ретранслятори, підсилюючи сигнал для збільшення радіусу застосування безпілотників у повітрі. Крім того, вони можуть бути пересувними пунктами запуску повітряних дронів. Це захищає бійців. Адже якщо ворог виявляє місце запуску, ті, хто запустив дрон, самі швидко можуть стати мішенню", - пояснює Рандерат.

Німецький стартап відправляє в Україну 30 роботів для фронту

 Засновники ARX Robotics (зліва направо): Максиміліан Від, Марк Вітфельд і Штефан Ребель. Вітфельд - голова правління та ідейний натхненник компанії - має за плечима багаторічний досвід служби у Бундесвері, під час якої у нього і народилася ідея наземних безпілотних систем

Виробництво в Україні?

У довгостроковій перспективі німецька компанія планує перенести до України частину виробничих процесів і розробки. Для цього в Україні нещодавно було засновано дочірнє підприємство.

"Ми не хочемо лише постачати наші німецькі рішення. Адже в умовах війни, яка, на жаль, триває вже три роки, українці здобули неабияке ноу-хау щодо сучасного ведення бойових дій. Ми сподіваємося на трансфер цих знань, що дозволить нам покращувати наші системи й рятувати людські життя", - наголошує Роберта Рандерат.

Крім застосування на війні у майбутньому розробники з ARX Robotics планують розвивати й цивільні функції, такі як підтримка у гасінні пожеж, а також патрулювання великих об'єктів під охороною. Як приклад у компанії наводять чергування по периметрах аеропортів.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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