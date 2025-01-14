Ходжес: Висловлювання Саллівана про необхідність для України знизити призовний вік - це спроба обілити провал адміністрації Байдена

Колишній командувач сухопутними військами США в Європі, старший наставник НАТО з логістики та старший радник, генерал Бен Ходжес вважає, що заяви нинішнього радника з питань національної безпеки президента США Джейка Саллівана про те, що українці повинні знизити призовний вік, є спробою відбілити провал адміністрації Джо Байдена в питанні допомоги Україні.

Таку думку він висловив у понеділок під час конференції "2025: Вирішальний рік для України", організованої Європейським політичним центром.

"Це нісенітниця, що нинішній радник із національної безпеки (Салліван) і майбутній радник із національної безпеки (Дональда Трампа Майк Волтц) звинувачують українців у тому, що вони не призивають молодих людей, як виправдання того, що Україна не виграла війну. Це Джейк Салліван робить, щоб спробувати очистити, відбілити свій провал, провал адміністрації Байдена у найважливішому завданні зробити пріоритетною допомогу Україні для її перемоги", - сказав Ходжес.

Водночас Ходжес зазначив, що Україна "не відчуває нестачі людей", оскільки "є мільйон жінок і чоловіків призовного віку, якщо використовувати нинішній український стандарт, які все ще могли б піти в армію". "Це рішення українців - знижувати (призовний) вік чи ні. І я думаю, що це жахливо і огидно, що хтось може сказати, що ви просите нас допомогти вам, але ви не хочете піддавати ризику своїх молодих людей. Український уряд має повернути довіру українського народу, щоб сім'ї були впевнені, що їхній син чи донька не пропадуть дарма і не підуть у бій, доки їх не підготують належним чином, не оснастять належним чином і не помістять у підрозділ, який буде належним чином навчений. Я думаю, що уряд має повернути довіру людей. Їм не потрібно знижувати вік", - дав свою оцінку генерал.

Генерал також вважає, що адміністрація Байдена, "попри все хороше, що вона зробила, ніколи не визначала чіткої стратегічної мети". "Вони ніколи не говорили: ми хочемо, щоб Україна перемогла, тому ми зробимо все необхідне, щоб допомогти їм перемогти, тому що це в наших інтересах, в інтересах Сполучених Штатів. У підсумку ви отримуєте жахливу історію поставок боєприпасів і обладнання. І багато союзників ховаються за нами. Тож це про нездатність чітко визначити стратегічну мету, і я турбуюся, що нова адміністрація зробить ту саму помилку", - пояснив він свою думку.

Ходжес також розкритикував запізніле, з його погляду, рішення адміністрації Байдена запровадити санкції щодо так званого "тіньового флоту РФ". "Дякувати богу, адміністрація Байдена тільки цього тижня оголосила, що санкціонувала ще 200 суден так званого "тіньового флоту". Якого біса вони це роблять зараз, у свій останній тиждень при владі? Чому вони не зробили цього три роки тому? Тому що саме здатність Росії експортувати нафту і газ до Індії та Китаю, в першу чергу, утримує її у війні. І не потрібно бути випускником Гарвардської школи бізнесу, щоб побачити, що економіка Росії перебуває в глибокій, глибокій біді", - продовжив генерал.

Щодо очікування від нової адміністрації обраного президентом США Дональда Трампа, Ходжес висловив переконання, що "є потенціал того, що президента Трампа можна буде переконати зробити набагато краще, коли справа дійде до допомоги Україні". "По-перше, у нього буде багато важелів тиску на Володимира Путіна, яких у нього не було вісім років тому. Президент Трамп успадковує дуже сильну економіку США. У нього вже є 31 союзник по НАТО, більшість з яких хочуть допомогти Україні, плюс інші партнери. Вони чекають американського лідерства та імпульсу. Він виграє від того, що адміністрація Байдена не змогла поставити (Україні) обладнання на $2 млрд. Це рішення вже схвалено, і Трампу не потрібно нічого робити (щоб відправити це військове обладнання Києву - ІФ-У). Тож він може сказати Путіну: "Гей, тобі доведеться сісти за стіл переговорів, або я збираюся віддати ці 2 млрд доларів, без будь-яких обмежень - вони (українці) зможуть використовувати його як хочуть і де хочуть... Я думаю, що Дональд Трамп міг би бути тим, хто справді допоможе Україні перемогти Росію, тому що це в інтересах Америки. Це в інтересах Європи. Китайці повинні побачити, що у нас є політична воля і промисловий потенціал, щоб перемогти Росію ", - деталізував генерал.

Він також звернув увагу на висловлювання майбутнього посланця по Україні, генерала Кіта Келлога, який "сказав принаймні дві речі, які, на мій погляд, позитивні". "По-перше, він сказав, що Росії не можна довіряти. Це дуже важлива відправна точка для будь-яких переговорів із Росією, визнати заздалегідь, що ви знаєте, що їм не можна довіряти. І потім, по-друге, він наголосив на важливості суверенітету України. І я думаю, що деякі речі, які сказав пан Волтц, (майбутній радник з безпеки) були позитивними. Він яструб стосовно Росії, що добре. Але він явно не розуміє ситуацію в Україні", - дав Ходжес свою оцінку ключовим гравцям майбутньої адміністрації Трампа.

Торкаючись питання членства України в НАТО, генерал заявив, що "того дня, тієї хвилини, коли Україна стане членом НАТО, НАТО стане кращим". "Це додасть сотні тисяч досвідчених солдатів, які зупинили Росію без усіх сучасних інструментів. Україна змінила характер війни. Вони показали нам, як використовувати безпілотники. Ми станемо кращими в ту хвилину, коли Україна приєднається до альянсу", - пояснив він.

Водночас Ходжес констатував, що це рішення залежить від США. "Цього не станеться, поки (до рішення) не приєднаються Сполучені Штати. Президент Сполучених Штатів каже, що в наших інтересах, щоб ми це зробили. Президент Байден не хотів цього робити, тому що, як мені здається, адміністрація Байдена була паралізована необґрунтованим страхом, що Росія може якимось чином застосувати ядерну зброю. Адміністрації Трампа доведеться подумати, яка наша стратегічна мета в цій війні? Поки американський президент не підставить плече, цього просто не станеться", - вважає він.

Відповідаючи на запитання про інші можливі гарантії безпеки для України за відсутності членства в НАТО, генерал сказав: "Якщо немає членства в НАТО, тоді ми маємо бути чесними: немає жодних гарантій безпеки для України, якщо тільки ми не відправимо багато добре навчених, добре озброєних солдатів, включно з європейцями та американцями, в Україну на запрошення України". "Якщо ми відправимо будь-які сили в Україну на запрошення України, це мають бути реальні сили, про які росіяни знатимуть, що якщо вони коли-небудь випробують їх, то будуть розчавлені. І ви можете бути впевнені, що Росія випробує їх, як вони це зробили після Мінська 1 і Мінська 2. Вони порушують кожну угоду. І тому, якщо ми відправимо туди сили, у них повинні бути повітряні сили, великі сухопутні сили, безпілотники, контрбезпілотники, протиракетна оборона, все це", - сказав Ходжес.