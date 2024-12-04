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АНАЛІТИКА

Рютте: Україна має вступати в перемовини з РФ з позиції сили

 

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу (НАТО) Марк Рютте переконаний, що Україна має отримати більше допомоги від західних союзників, щоб бути в змозі вступати в можливі перемовини з РФ з позиції сили. Відповідну заяву Рютте зробив у середу, 4 грудня, під час пресконференції, відповідаючи на запитання кореспондентки DW.

За словами Рютте, нині "найголовнішим пріоритетом" для України є саме її військове посилення союзниками, щоб вона могла розпочати перемовини з РФ саме з позиції сили. "Саме це зараз є пріоритетом номер один, два і три", - наголосив очільник НАТО. Тож з огляду не це він пояснив, що уникає коментарів щодо того, якими будуть наступні перемовини, хто братиме в них участь, а також якими можуть бути можливі гарантії безпеки для України.

Відповідаючи на запитання DW, чи стала Україна нині ближче до членства в НАТО, ніж до початку дводенної зустрічі глав МЗС країн-членів блоку, Рютте нагадав, що одного дня Україна таки стане членом НАТО, про що було домовлено ще під час саміту НАТО у 2008 році у Бухаресті та підтверджено під час низки інших зустрічей блоку після того. Він також наголосив на тому, що нині НАТО намагається у різний спосіб "вибудувати міст до членства" України в НАТО, зокрема завдяки зобов'язанням щодо підтримки України, а також роботі командного центру НАТО у Вісбадені.

Зміна "траєкторії війни" завдяки військовій допомозі Заходу

Крім того, під час спілкування з журналістами Рютте наголосив, що зміна "траєкторії війни", про яку він говорив раніше, означає саме перенесення України в позицію сили завдяки допомозі. За словами генсека НАТО, західні союзники України мають "цілком і повністю" сконцентруватися саме на військовому посиленні України.

Цими словами Рютте фактично повторив свої зроблені напередодні заяви щодо необхідності зосередитися на допомозі Україні, а не на обговорення майбутніх форматів мирного врегулювання.

Рютте різко розкритикував західний ВПК за високі ціни на продукцію й мляві темпи виробництва

Водночас Рютте різко розкритикував збройові компанії країн-членів Альянсу, заявивши, що ті виробляють занадто мало, беруть за свою продукцію занадто багато, а її постачають занадто повільно, в той час, як НАТО прагне підтримати Україну і посилити її обороноздатність у війні, розв'язаній Росією.

"Ми виробляємо недостатньо, за надто високими цінами, а постачання триває надто повільно, тож оборонній промисловості потрібно збільшити кількість робочих змін, встановити більше виробничих ліній", - наголосив генсек НАТО.

"Нам просто не можна допустити ситуації, коли ми просто платимо більше за те ж саме і бачимо великі виплати акціонерам (оборонних компаній. - Ред.)", - сказав він журналістам. На тлі цього Рютте наголосив, що деякі країни НАТО звертаються до південнокорейських збройових компаній, тому що "наші власні оборонні компанії не виробляють зброю в потрібних нам обсягах".
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Росія
 

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