Україна і Японія обговорили загрози для глобальної безпеки від вступу у війну КНДР - МЗС

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в суботу обговорив зі своїм японським колегою Такеші Іваєю вступ у російську війну Північної Кореї, що свідчить про те, що в Україні вирішується майбутнє глобальної архітектури безпеки, повідомляє пресслужба МЗС.

"Поглиблене військово-технічне співробітництво Росії з Північною Кореєю та Іраном становить пряму загрозу не лише Європі, а й Південно-Східній Азії та Близькому Сходу. Не тільки Росія отримує дрони, ракети, солдатів. Москва натомість посилює Тегеран і Пхеньян", - цитує пресслужба слова Сибіги.

Також сторони обговорили ситуацію в Україні та світі. Сибіга зазначив, що українська сторона вдячна уряду Японії та кожному японцю за підтримку на тлі російської агресії.

Глава МЗС також повідомив, що від початку повномасштабного вторгнення уряд Японії надав Україні допомогу на загальну суму понад $12 млрд США. Сибіга відзначив нещодавнє рішення Японії виділити ще понад $3 млрд за рахунок заморожених російських активів.

Глава українського МЗС також заявив, що за даними української розвідки, Пхеньян прагне обміняти свою участь в агресії проти України на доступ до російських технологій у ракетній, ядерній та інших військових програмах.

"Це дуже загрозливо. Усе це не може не турбувати наших партнерів. Тому й протидіяти таким глобальним загрозам ми маємо разом", - сказав він.

Сибіга наголосив, що тільки потужна і системна підтримка України може зупинити Росію і принести всеосяжний, справедливий і стійкий мир. На його переконання, поразка Росії в Україні зупинить інших агресорів від загарбницьких планів.

"Дипломати детально обговорили модальність залучення Японії до практичної реалізації Плану перемоги та Формули миру, імплементацію Угоди про підтримку України та співробітництво, підписану цього року двома лідерами країни. Андрій Сибіга наголосив, що йдеться про посилення безпекового діалогу на найвищому рівні між Україною та Японією", - зазначено в повідомленні.

Глави МЗС домовилися нарощувати санкційний тиск на РФ. Сибіга нагадав, що від початку вторгнення Японія запровадила 26 пакетів санкцій проти фізичних і юридичних осіб Росії та Білорусі. Він заявив, що партнери і надалі працюватимуть для закриття шляхів обходу таких обмежень.

Крім того, очільник українського зовнішньополітичного відомства привітав участь Японії та японського бізнесу у відновленні України.

Сибіга наголосив, що українсько-японська двостороння співпраця за останні роки досягла характеру стратегічного партнерства, і заявив, що українська сторона й надалі розвиватиме двосторонні взаємовигідні відносини між двома країнами.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ Японії Івая Такеші в суботу, 16 листопада, прибув в Україну. Цей візит не анонсувався.