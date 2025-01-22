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Україна та Албанія уклали 10-річну угоду про співробітництво та підтримку
23:52 21.01.2025 |
Президент України Володимир Зеленський і премʼєр-міністр Албанії Еді Рама у вівторок, 21 січня, підписали двосторонню угоду про довгострокове співробітництво та підтримку.
Про це, як пише "Європейська правда", Зеленський повідомив у X (Twitter).
Угода про співробітництво та підтримку між Україною та Албанією розрахована на 10 років і складається з пʼяти частин: безпека та оборона; політична співпраця; гуманітарна допомога; співпраця на випадок майбутнього нападу Росії; та прикінцеві положення.
Повний текст угоди був опублікований на сайті Офісу президента.
"Албанія надає Україні військову та гуманітарну допомогу з початку повномасштабного вторгнення та продовжить підтримку протягом усього десятирічного терміну угоди. Також Албанія зробить свій внесок у коаліцію винищувачів", - наголосив Зеленський.
Глава держави подякував Албанії за підтримку євроінтеграційного шляху Києва, посилення позицій на полі бою та "наближення справедливого й тривалого миру для України".
Це не перший двосторонній документ між Києвом і Тираною. Лідери обох держав у лютому 2024 року підписали Договір про дружбу та співробітництво.
Крім того, в січні 2025 року в Києві почало роботу посольство Албанії.
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