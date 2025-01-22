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Наглядова рада Агентства оборонних закупівель ухвалила одноголосне рішення про продовження контракту з Безруковою
Наглядова рада Агентства оборонних закупівель (АОЗ) ухвалила одноголосне рішення про продовження контракту з чинним директором АОЗ Мариною Безруковою терміном на один рік, повідомила пресслужба агентства.
Повідомляється також, що члени Наглядової ради одноголосно проголосували за ініціювання комплексного аудиту діяльності Агентства із залученням міжнародної ради аудиторів НАТО.
Зокрема, аудит має включати оцінку фінансової звітності, аналіз управлінських та операційних процесів, перевірку відповідності діяльності підприємства міжнародним стандартам, зокрема стандартам HATO, і перевірку дотримання принципів прозорості та підзвітності.
«Зі свого боку Агентство надасть усю необхідну документацію та максимально сприятиме в проведенні комплексного аудиту. Вдячні Наглядовій раді за суб'єктність, одностайність, довіру та підтримку в реформуванні оборонних закупівель», - підсумували в АОЗ.
Як повідомлялося, наглядова рада Агентства оборонних закупівель (АОЗ) направила міністру оборони України Рустему Умерову рекомендацію щодо продовження на один рік контракту з чинним директором АОЗ Мариною Безруковою.
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